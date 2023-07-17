Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezleri'nden 2023 dönemi mezunlarına tören düzenlendi

Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezleri'nde eğitimlerini tamamlayan minik öğrencilerin mezuniyet töreni Büyükçekmece Mimar Sinan Koleji'nde gerçekleşti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, törende öğrencilere karnelerini takdim ederek başarılarının devamını diledi. Ayrıca, Başkan Akgün, ilçedeki çocuk eğitim merkezi sayısının 2024 yılında arttırılacağını açıkladı.

Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezleri'nin 2023 dönemi minik öğrencileri mezun oldu.

Büyükçekmece Mimar Sinan Koleji'nde gerçekleşen mezuniyet törenine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün minik öğrencileri tebrik ederek karnelerini takdim etti. Ayşen Gören - Gülsüm Uçar Ekinoba Çocuk Eğitim Merkezi, Hacı Osman Akgün Çocuk Eğitim Merkezi, Ömer Ateş Kumburgaz Çocuk Eğitim Merkezi mezuniyet töreni Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün katılımıyla Mimar Sinan Koleji'nde gerçekleşti. Minik öğrencilere karnelerini takdim eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün geleceğin aydınlık yüzleri miniklerin başarılarının devamını diledi. Başkan Akgün, 2024 yılında ilçedeki çocuk eğitim merkezleri sayısının daha da arttırılacağını açıkladı. Mezuniyet töreni finalinde Başkan Akgün Büyükçekmece Belediyesi Çocuk Eğitim Merkezleri eğitmenlerine çiçek takdim etti. - İSTANBUL