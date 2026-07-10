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Bursa'dan 19 Öğrenci LGS'de Tam Puanla Türkiye Birincisi

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Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarında Bursa, elde ettiği başarıyla dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarında Bursa, elde ettiği başarıyla dikkat çekti. Kent genelinden 19 öğrenci, sınavda tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan aldı ve Türkiye birincisi olmayı başardı.

LGS'de tam puan alan öğrenciler Yıldırım, Gemlik, Karacabey, Osmangazi, Nilüfer ve Mudanya ilçelerindeki okullardan çıktı. Başarı tablosunda 12 öğrenciyle Nilüfer ilk sırada yer alırken, Gemlik 2, Mudanya 2, Yıldırım, Karacabey ve Osmangazi ise birer Türkiye birincisi çıkardı.

Türkiye birincisi çıkaran okullar ise Kazım Karabekir Ortaokulu (Yıldırım), Şehit Mehmet Koray Pınar Ortaokulu ve Halitpaşa İmam Hatip Ortaokulu (Gemlik), Özel Özkocaman Ortaokulu (Karacabey), Mithatpaşa Ortaokulu (Osmangazi), Koç Ortaokulu, Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sadettin Türkün Ortaokulu, Özel Şahinkaya Ortaokulu, Özel Tan Ortaokulu-Balat, Özel Çağdaş Öncü Ortaokulu ve Özel Era Eğitimde Rasyonel Açılım Ortaokulu (Nilüfer) ile Özel Bademli Kültür Ortaokulu (Mudanya) oldu.

Bursa'nın eğitimdeki başarısını bir kez daha ortaya koyan sonuçlar, öğrenci, öğretmen ve velilere büyük gurur yaşatırken, dereceye giren öğrencilerin eğitim hayatlarında da aynı başarıyı sürdürmeleri temenni edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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