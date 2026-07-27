Burhaniye'de 15 Kadın Okuma Yazma Öğrendi: Mutluluk Kahvaltısında Buluştular

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün Bahçelievler Mahallesinde açtığı okuma yazma kursu tamamlandı. Kursu bitiren 15 kadın mahalle muhtarı Yasemin Kozan'ın düzenlediği kahvaltıda bir araya gelirken büyük mutluluk yaşadı.

Bahçelievler İlkokulunda Eylül ayında açılan okuma yazma kursu tamamlandı. Esma Eren'in öğretmenliğini yaptığı kursu bitiren 15 kadın ve kurs öğretmeni Esma Eren, mahalle muhtarı Yasemin Kozan'ın düzenlediği kahvaltıda bir araya geldi. Okuma yazma kurslarının devam edeceğini kaydeden muhtar Yasemin Kozan, "Mahallemizdeki kadınlar kurs için bana geldi. Ben de Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Turan Fırat Algül ile görüştüm. Eylül ayında başlayan kursumuz bugün tamamlandı. Okuma yazma öğrenen kadınlar çok mutlu. Kursiyerlerimizle kahvaltıda bir araya geldik. Kurslarımız devam edecek. Müdürümüz Turan Fırat Algül ve öğretmenimiz Esma Eren'e çok teşekkür ediyoruz. 80 yaşındaki teyzemiz bile okuma yazma öğrendi. Kursiyerlerin pek çoğu ortaokula kayıt yaptıracak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı