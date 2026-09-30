Haberler

Burhaniye Pelitköy'de Çocuk Kulübünde hak ve adalet eğitimi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Burhaniye Pelitköy'de Çocuk Kulübünde hak ve adalet eğitimi verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burhaniye Pelitköy'deki Çocuk Kulübünde, Gençlik Koordinatörü Hakan Sezen tarafından verilen değerler eğitiminde çocuklara hak aramak ile haksızlık yapmak arasındaki ince çizgi ve bilinçli tüketici olmanın önemi anlatıldı. Kul hakkı ve kamu hakkı konularında değerlendirmelerde bulunulan program, çiğ köfte ikramıyla sona erdi.

Burhaniye ilçesinde, Pelitköy Çocuk Kulübünde değerler eğitimi verildi. Gençlik Koordinatörü Hakan Sezen tarafından verilen eğitim ilgi gördü.

Pelitköy Mahallesi Camiinde İmam Hatibi ve Gençlik Koordinatörü Hakan Sezen tarafından Çocuk Kulübünde değerler eğitimi verildi. Hakan Sezen tarafından gerçekleştirilen sohbette çocuklarla; hak aramak ile haksızlık yapmak arasındaki ince çizgi, bilinçli tüketici olmanın önemi anlatıldı. Kul hakkı ve kamu hakkı konuları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Çocukların küçük yaşlardan itibaren hak, adalet, sorumluluk ve emanet bilinci kazanmalarının önemine dikkat çekilen programda, günlük hayatta karşılaşılabilecek örnekler üzerinden çocukların konuya ilişkin farkındalıklarının artırılması amaçlandı. Program, çiğ köfte ikramıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 32 sitede yayınlandı.
Erasmus için gittiği Portekiz'de acı son! 23 yaşındaki Melek Öztürk nehirde boğuldu

Portekiz'de arkadaşlarıyla nehre girdi, bir daha çıkamadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı

Anne Yarısı'nın Zeynep'i Burcu Özberk'in yıllar önceki hali ortaya çıktı
AK Parti Mersin İl Danışma Meclisi'nde gerginlik! Eski vekil teşkilatı eleştirince Nebati dayanamadı

Eski vekil teşkilatı eleştirince Nureddin Nebati küplere bindi
Yıllar onu bambaşka biri yaptı! Şarkıcı Zara'nın son halini görenler tanıyamıyor

Ünlü türkücünün inanılmaz değişimi! Fotoğrafa bakınca tanımak imkansız
İsrail'de uçak kaçırılma alarmı balon çıktı! Pilotlar kokpitte kavga etmiş

İsrail'in "Uçak kaçırıldı" yaygarası balon çıktı
İstanbul'da tramvayda taciz! Genç doktor sessiz kalmadı

İstanbul'da infial yaratan olay! Genç doktor sapığı böyle ifşa etti
MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde

2 gün önce "Hiçbir şey anlamazsınız" demişti, şimdi herkes paylaşıyor
Güllü'nün ölümü davası yarın! Kızı Tuğyan ilk kez hakim karşısına çıkacak

Tuğyan ile Sultan ilk kez hakim karşısına çıkacak