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Bulanık’ta İlköğretim Haftası kutlandı

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Bulanık’ta İlköğretim Haftası kutlandı
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Muş’un Bulanık ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Muş'un Bulanık ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Bulanık Kent Meydanı'nda başlayan program, Turgut Özal İlk ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. Burada konuşan Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, İlköğretim Haftası dolayısıyla öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bulanık genelinde 16 binden fazla öğrencinin eğitim öğretim yılına başladığını belirten Kaymakam Koşansu, Bulanık'ın öğrenci sayısı bakımından ilin en büyük ilçesi olduğunu söyledi. Koşansu, çocukların devlet ve millet açısından en önemli değerlerden biri olduğunu ifade ederek, öğrencilerin çağın gereklerine uygun şekilde yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti. Dünyanın ve teknolojinin hızla değiştiğini belirten Koşansu, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alarak geleceğe hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, İlköğretim Haftası'nın anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu. Öğrencilerin hazırladığı gösterilerin sunulmasıyla program sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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