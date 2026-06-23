Sürdürülebilir kampüsler için ortak adım

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını yeni iş birlikleriyle güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda BTÜ, Ege Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi arasında "daha sürdürülebilir kampüsler" için iş birliği protokolü imzalandı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza töreninde; Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar ve Ege Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Boyacı tarafından sürdürülebilirlik alanında iş birliği protokolüne imza atıldı. Üç üniversite arasında imzalanan protokol ile sürdürülebilirlik çalışmalarında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, ortak proje ve etkinliklerin geliştirilmesi, sürdürülebilir kampüs uygulamalarının yaygınlaştırılması ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

BM kalkınma amaçları doğrultusunda projeler

Protokol kapsamında; Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda ortak araştırma ve projelerin yürütülmesi, sürdürülebilirlik verilerinin hazırlanması ve değerlendirilmesi süreçlerinde iş birliği yapılması, üniversite sürdürülebilirlik sıralamalarına yönelik deneyim paylaşımında bulunulması ve çevresel performansın geliştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Beş yıl boyunca enerji, atık, iklim çalışmaları

Beş yıl geçerli olacak protokol kapsamında; su ve enerji verimliliği, atık yönetimi, sıfır atık uygulamaları, iklim değişikliğiyle mücadele, karbon azaltımı, biyolojik çeşitliliğin korunması ve yeşil kampüs uygulamaları gibi birçok alanda da ortak çalışmalar yürütülecek. Üç üniversite arasında sürdürülebilirlik konusunda ders içerikleri, eğitim materyalleri ve farkındalık programları da paylaşılacak. Protokol doğrultusunda seminerler, çalıştaylar, teknik ziyaretler ve eğitim programları düzenlenerek akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilerin de sürdürülebilirlik çalışmalarına daha etkin katılımı sağlanacak.

"Sürdürülebilirliği kurumsal kültürün bir parçası olarak görüyoruz"

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, sürdürülebilirliğin yükseköğretim kurumlarının en önemli sorumluluk alanlarından biri olduğunu belirterek, "BTÜ olarak sürdürülebilirliği eğitim, araştırma, toplumsal katkı ve kampüs yönetimi süreçlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Üniversitemiz, bu alandaki çalışmalarıyla UI GreenMetric Dünya Üniversiteleri Sıralaması'nda dünya genelinde 438'inci, Türkiye'de ise 38'inci sırada yer alma başarısı gösterdi. Sürdürülebilir Üniversite Koordinatörlüğümüz ile bu alandaki çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Ege Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin, sürdürülebilirlik alanındaki kurumsal kapasitemizi güçlendireceğine ve ortak projelerle daha güçlü sonuçlar elde edilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı