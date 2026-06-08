BTÜ'den istilacı balon balığına karşı yapay zekâ hamlesi

Bursa Teknik Üniversitesi, Akdeniz ve Ege kıyılarında ekosistemi tehdit eden benekli balon balığının tespit edilmesi için yapay zeka destekli bir proje geliştirdi. Çalışma kapsamında oluşturulacak sanal su altı ortamında eğitilecek yapay zeka modeli, gelecekte insansız su altı araçlarının istilacı türleri daha hızlı ve doğru şekilde belirlemesine katkı sağlayacak.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), Akdeniz ve Ege kıyılarında ekosistemi ve halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden istilacı benekli balon balığının (Lagocephalus sceleratus) tespiti için yapay zeka tabanlı yenilikçi bir teknoloji geliştiriyor. Bu kapsamda hazırlanan "Türkiye Kıyılarındaki İstilacı Balon Balığı Türlerinin Tespiti İçin Unity Perception Tabanlı Sentetik Veri ile Güçlendirilmiş Sim2Real Derin Öğrenme Modelinin Geliştirilmesi" başlıklı proje, 1002 Hızlı Destek Programı tarafından desteklenmeye hak kazandı. Projenin yürütücülüğünü BTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İzzet Fatih Şentürk üstlenirken araştırmacı olarak Bilgisayar Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Hasan Kalkan yer alıyor. Proje ile zorlu ve maliyetli okyanus verilerine ihtiyaç duymadan sanal ortamda binlerce "sentetik görsel" üretilerek otonom sistemleri eğitecek yapay zeka modellerindeki veri yetersizliği probleminin aşılması hedefleniyor.

Proje kapsamında araştırmacılar, gerçek deniz görüntülerine ihtiyaç duymadan bilgisayar ortamında sanal bir su altı dünyası oluşturacak. Bu ortamda benekli balon balığının görüntüleri farklı açılardan ve farklı deniz şartlarında üretilecek. Böylece yapay zeka sistemi, binlerce örnek üzerinden eğitilerek balığı daha kolay tanıyabilecek. Sanal ortamda yalnızca balığın görünümü değil, su altındaki bulanıklık, ışık değişimleri ve denizde bulunan küçük parçacıklar gibi gerçek hayat şartları da canlandırılacak. Böylece geliştirilen sistemin gerçek deniz ortamlarında da başarılı sonuçlar vermesi amaçlanıyor.

Proje sonunda geliştirilecek yapay zeka modeli, ilerleyen dönemde insansız su altı araçlarına entegre edilerek balon balığının bulunduğu bölgelerin tespit edilmesine yardımcı olacak. Bu sayede hem istilacı türlerin takibi kolaylaşacak hem de deniz ekosisteminin korunmasına katkı sağlanacak. BTÜ tarafından yürütülen çalışma, Türkiye'nin deniz teknolojileri alanındaki yerli ve milli çözümler geliştirmesine katkı sunarken, yapay zeka ve sentetik veri teknolojilerinin çevre sorunlarının çözümünde kullanılabileceğini de ortaya koyacak.

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversite olarak toplumun karşı karşıya olduğu sorunlara bilim ve teknoloji temelli çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirterek, "Akademisyenlerimiz tarafından geliştirilen bu proje, yapay zeka teknolojilerinin çevresel sorunların çözümünde ne kadar etkili olabileceğini göstermesi bakımından büyük önem taşıyor. Desteklenmeye hak kazanan çalışmanın, hem istilacı türlerle mücadeleye katkı sağlayacağına hem de ülkemizin deniz teknolojileri alanındaki araştırma kapasitesini güçlendireceğine inanıyorum. Projede görev alan akademisyenimizi ve öğrencimizi tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı