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BŞEÜ, Yıldız Teknik'in ev sahipliğindeki 2. YÖKAK kalite konferansına katıldı

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BŞEÜ, Yıldız Teknik'in ev sahipliğindeki 2. YÖKAK kalite konferansına katıldı
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BŞEÜ, İstanbul'da Yıldız Teknik ev sahipliğinde düzenlenen 2. YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı'na katıldı. Konferansta akreditasyon süreçleri, dijital dönüşüm ve yapay zekanın kalite süreçlerine etkileri değerlendirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından İstanbul'da düzenlenen 2. YÖKAK Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı'na katıldı.

Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen konferansta yükseköğretimde kalite güvencesi ve akreditasyon alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Konferansa BŞEÜ adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Aysun Acun ve Kalite Koordinatörlüğü ekibi katıldı. Konferansta yükseköğretimde kalite güvence sistemlerinin geleceği, kurumsal akreditasyon süreçleri, dijital dönüşüm ve yapay zekanın kalite süreçlerine etkileri gibi başlıklar değerlendirildi. Farklı ülkeler ve üniversitelerden iyi uygulama örnekleri ile kalite güvencesi alanındaki deneyimler paylaşıldı.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, üniversite olarak kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmalarını önemsediklerini belirterek, "Yükseköğretimde kalite kültürünün sürdürülebilir şekilde geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu tür ulusal ve uluslararası organizasyonlar, kalite süreçlerindeki güncel gelişmeleri takip etmemiz ve farklı kurumların deneyimlerinden yararlanmamız açısından önemli fırsatlar sunuyor. Konferans kapsamında farklı üniversitelerin yöneticileri, akademisyenleri ve kalite güvence kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade eden Kaplancıklı, "Gerçekleştirilen temaslarda kurumsal akreditasyon süreçleri, kalite güvencesi sistemlerinin geliştirilmesi ve üniversiteler arası iş birliği imkanları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Üniversitemizin kalite çalışmalarına katkı sağlayabilecek uygulamaları yakından takip ettik" diye konuştu.

Kaplancıklı, BŞEÜ'nün kalite odaklı çalışmalarını sürdüreceğini belirterek, "Eğitim-öğretimden araştırmaya, yönetim süreçlerinden öğrenci deneyimine kadar üniversitemizin tüm alanlarında kalite anlayışını güçlendirmeye devam edeceğiz. Ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip ederek kurumsal kalite çalışmalarımızı sürekli geliştirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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