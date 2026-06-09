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BŞEÜ'de 'Türk Töresinde Kadın' söyleşisi ve 'Türkülerle Bilecik' akşamı düzenlendi

BŞEÜ'de 'Türk Töresinde Kadın' söyleşisi ve 'Türkülerle Bilecik' akşamı düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte, Türk kültüründe kadının yeri ve önemi ele alındı, ardından türkülerle müzik akşamı gerçekleştirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ) 'Türk Töresinde Kadın' söyleşisi ve 'Türkülerle Bilecik' akşamı düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ev sahipliğinde; Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türk Ocakları Bilecik Şubesi, Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Birliği (TÜRKKAB) ve Umay Ana Türk Dünyası Kadınlar Birliği iş birliğiyle 'Türk Töresinde Kadın' konulu söyleşi ve 'Türkülerle Bilecik' müzik akşamı programı düzenlendi. Programa, BŞEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Mehmet Kurban'ın yanı sıra Türk Ocakları Bilecik Şubesi Başkanı Öğr. Gör. Emre Burak Güngör, Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Dilara Uslu, Oğuz-Türkmen Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Yavuz Koç, akademisyenler, idari personeller ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmaları Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural ile Doç. Dr. Dilara Uslu tarafından gerçekleştirildi. Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel, 'Türk Töresinde Kadın' başlıklı söyleşisinde Türk kültüründe kadının yeri ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Söyleşinin ardından gerçekleştirilen 'Türkülerle Bilecik' müzik akşamında solist olarak Mehmet Uysal, Figen Uyanık ve Gülnur Kaya Dirik sahne aldı. Gecede bağlamada Mehmet Uysal ve Recep Kaan Güngör, kabak kemanede Vural Öznal, ritimde ise Yavuz Selim Sertler yer aldı.

Program, katkı sunan isimlere teşekkür belgelerinin takdim edilmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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