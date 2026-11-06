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Bozyazı'da öğrenciler Kızılay'ın 158. yılında deprem ve dayanışmayı canlandırdı

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Bozyazı'da öğrenciler Kızılay'ın 158. yılında deprem ve dayanışmayı canlandırdı
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Mersin'in Bozyazı ilçesindeki Tekmen Ortaokulunda Kızılay Haftası etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, Kızılay'ın 158. yılında insani yardımı ve afetlerde dayanışmayı gösterilerle anlatıp 6 Şubat depremlerini canlandırdı; okul bahçesine çadır kuruldu ve aşevi hazırlandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla Tekmen Ortaokulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları gösterilerle Kızılay'ın insani yardım faaliyetlerini ve afetlerde dayanışmanın önemini anlattı.

Türk Kızılay'ın kuruluşunun 158'inci yılı kapsamında düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Okul Müdürü Hüsnü Öztürk ve Müdür Yardımcısı Bekir Doğan'ın katkıları, organizatör öğretmen Emine Günnaz Cesurlar'ın öncülüğünde hazırlanan etkinlikte öğrenciler, Kızılay'ın çalışmalarını çeşitli canlandırmalarla aktardı.

Programda 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler de canlandırıldı. Öğrenciler, afet sırasında yaşananları ve böyle dönemlerde yardımlaşma ile dayanışmanın önemini hazırladıkları gösterilerle anlattı. Şiirlerin de okunduğu etkinlikte okul bahçesine çadır kurularak afet ortamı oluşturuldu, aşevi hazırlandı ve yardım kolileri oluşturuldu.

Kızılay'ın yurt içi ve yurt dışındaki yardım faaliyetleri ile afetlerde üstlendiği görevler ve gönüllülük çalışmaları hakkında da öğrencilere bilgi verildi. Bozyazı Kızılay Hizmet Merkezi personeli Tolga Uğuz, öğrencilere Kızılay'ın insani yardım faaliyetlerini anlattı.

Programda ayrıca Kızılay Marşı seslendirilirken, etkinliğin sloganı 'Nesiller değişir, hilale adanmış yürekler değişmez' oldu. Bu sloganla Kızılay'ın iyilik, yardımlaşma ve dayanışma anlayışının gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Etkinliğin ardından Bozyazı Kızılay Hizmet Merkezi gönüllüleri öğrencilerle bir araya gelerek futbol oynadı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik, Kızılay aracından yapılan ikramlarla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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