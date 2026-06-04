Bilecik'te 24 derslikli yeni ilkokul yükseliyor

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 24 derslikli yeni ilkokulun yapımı devam ediyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde eğitim altyapısını güçlendirecek yatırımlardan biri olan 24 derslikli ilkokul inşaatı hızla yükselirken, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek çalışmaları yerinde denetledi. İnşaat sahasında incelemelerde bulunan Şimşek, yüklenici firma yetkililerinden ve teknik ekipten projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerleyip ilerlemediğini değerlendiren Şimşek, okulun tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki eğitim kapasitesine önemli katkı sağlanacağını belirtti.

İncelemelerin ardından değerlendirmede bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Öğrencilerimizin çağın ihtiyaçlarına uygun, güvenli ve donanımlı eğitim ortamlarında öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla eğitim yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bozüyük ilçemizde yapımı devam eden 24 derslikli ilkokulumuzun tamamlanmasıyla birlikte eğitim altyapımız daha da güçlenecek" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı