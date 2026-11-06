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Boyabat Halk Eğitimi Merkezi ve Öğretmenevi törenle hizmete açıldı

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Boyabat Halk Eğitimi Merkezi ve Öğretmenevi törenle hizmete açıldı
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Sinop’un Boyabat ilçesinde restore edilerek yeniden modernize edilen Boyabat Şehit Sadık Aparangil Halk Eğitimi Merkezi ile Boyabat Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu binalarının resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde restore edilerek yeniden modernize edilen Boyabat Şehit Sadık Aparangil Halk Eğitimi Merkezi ile Boyabat Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu binalarının resmi açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

İlçe protokolünün yanı sıra Sinop ve Boyabat'tan çok sayıda davetlinin katıldığı açılış programında, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş de yer aldı. Açılış öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Milletvekili Nazım Maviş, 2023 yılında yıkımı yapılarak yeniden inşa sürecine girilen binaların modern bir yapıya kavuşturulduğunu belirtti. Maviş, "2023 yılında bu binaların yıkımı gerçekleştirildi. Gerçekten çok güzel bir bina oldu. Donanımı, kapasitesi, büyüklüğü, sınıf sayısı ve diğer donatılarıyla beraber örnek bir Halk Eğitimi Merkezini Boyabat'ımıza, kursiyerlerimize kazandırdık" dedi.

Konuşmasında şehitlik kültürünün Boyabat için taşıdığı anlama değinen Maviş, "Şehitlerimizin destanıyla bizim çocuklarımız büyüyorlar. Şehitlik mertebesi, şehitlik kültürü Boyabat'ımızda çok canlı bir kültür. Sadık kardeşimiz güzel bir kardeşimizdi. O gün mahşeri bir kalabalıkla defin işlemini gerçekleştirdik. Onun isminin buraya verilmiş olması bu Halk Eğitimi Merkezini daha da anlamlı kılıyor. Her ilçemizde bir şehidimizin ismini bir kamu tesisimize veriyoruz. Çocuklarımızın bu isimlerle yetişmesi lazım; her birinin 'Ömer oğlu Mustafa olacağım', 'Sadık Aparangil olacağım', 'Şehitlerimizin yolundan gideceğim' demesi lazım. Bunun için bu isimlerin kamu binalarında yaşatılması gerekmektedir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ve kurdele kesiminin ardından protokolle birlikte yenilenen binalar gezilerek yetkililerden bilgi alındı. Modern donanımı ve artırılan kapasitesiyle hizmete giren binalar, Boyabatlı vatandaşların ve kursiyerlerin kullanımına sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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