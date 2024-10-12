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Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var

Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonucunda Aksaray Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünü sadece 2 öğrenci tercih etti. Öğrenciler, üniversitenin 60 kişilik sınıfında en öndeki sıralara oturup hocalardan özel ders niteliğinde eğitim alıyor.

Aksaray Üniversitesi'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre; okulun eğitim fakültesi fen bilgisi öğretmenliği bölümünde 7'si profesör, 7'si doçent, 1'i doktor ve 2'si araştırma görevlisi olmak üzere toplam 17 öğretim üyesi eğitim veriyor. Ancak bu yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan tercih kılavuzunda 40 kişilik genel kontenjana sahip bu bölümü yalnızca 2 öğrenci tercih etti.

ÖZEL DERS NİTELİĞİNDE EĞİTİM

Hürriyet'te yer alan habere göre; biri Türk diğeri ise Türkmenistanlı olan bu iki öğrenci, bölümün 17 kişilik akademisyen kadrosu ile geniş sınıflarda eğitim alıyor. Bu yıl bölümü tercih eden öğrenci sayısında dramatik bir düşüş yaşadıklarını belirten Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Yılmaz, eğitim fakültelerinin çıkmaza girdiğini ifade etti.

Boş kalan eğitim fakültesinde 2 öğrencinin 17 hocası var

ATAMA PROBLEMİ NEDENİYLE TERCİH EDİLMİYOR

Öğretmen atamalarında yaşanan zorluklar nedeniyle öğrencilerin artık öğretmen yetiştiren bölümleri tercih etmediğini ifade eden Yılmaz, "Bu durum sadece fen bilgisi alanına ait bir durum değil. Öğretmenliğin diğer branşları için de öğrenciler benzer düşüncelere sahip. Öğrenciler bu fakültede eğitim görmenin bir karşılığının olmayacağı fikrine sahip. Bu durum geçmişte temel bilimlerde de yaşanmıştı. Orada da sorunu pedagojik formasyonla çözmeye çalıştılar ama bu da geldi eğitim fakültelerini vurdu. Aynı kelebek etkisi gibi. Öğrenciler fen bilgisi bölümünü tercih etmedikçe bölümün puanları ve dolayısıyla kalitesi de düşüyor. Eğitim Fakülteleri bu anlamda bir çıkmaza girdi" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim

Fen Bilgisi Öğretmenliği Aksaray Üniversitesi Özel Ders Eğitim Güncel

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Yorumlar (25)

Abdullah Arslan:

Egitimde vizyon yok Planlama yok İsraf çok Adamlar gelecek 50 yılı planlıyor biz 1 ayi planlayamiyoruz. Nüfus artış hızı belli, ogrenci sayısı belli, okul sayısı belli BAKKAL AHMET AMCA BILE NE KADAR OGRETMENE İHTİYAÇ VAR HESAPLAR ONUNUZE KOYAR

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5
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Güven önemlş:

ünivler istihdam cenneti, o kadar çok kapatılacak bölüm var, kapatamıyorlar, ekmek teknesi

101
2
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Sebati Can:

Plan yok, program yok, verimlilik yok. Ama torpil çok, rüşvet çok, palavra yalan çok. DPT müşteşarı ve yönetimi derhal istifa etmelidir.

58
3
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Reşat:

Benim tek bildiğim bir şey var kim ne derse desin bizi yönetenler gerçekten bu ülkenin düşmanları,vatan millet düşmanı,

44
5
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s asriyent:

Fen nedir ? Açıklayın. Hayatımızda ne işe yarar ?

7
32
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Cafer KILIÇ:

Okumak artık para etmiyor dışarıdan meslek öğrenmek daha çok para kazandırıyor

30
0
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SMMM:

SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTELERİNİN YARISINDAN ÇOĞU KAPATILMALI ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ HEP TORPİLLE GİRİYOR BLÜMLERDE NİTELİKLİ İSAN YETİŞTİRİLMİYOR AYRICA ÜLKEDE Kİ ÜNİVERSİTELERİNİ YARISI KAPATILMALI GİRİŞ PUANI 300 E YÜKSELTİLMELDİİR.

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1
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Bozkurtlar Diriliyor:

Bu Vefa Ozcan ve avareleri desifre olduktan sonra gözükmez oldular. hangi yeni isimle aramızda geziyorlar acaba?

21
6
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veli İdi:

CeHaPE döneminde üniversite mi vardı. Millet okumak için türlü türlü sıkıntılar çekiyordu. Ama bak biz ne yaptık 2 öğrenciye 17 akademisyen verdik. Hani alkış,hani şak şak. Malesef izahı olmayanın mizahını yapıyoruz arkadaşlar

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4
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izzet Ulas:

Türkiyede tıp, diş hekimliği ve pilotaj bölümleri hariç diğerleri zaman kaybı. Deli olarak ise Şahsen 42 Üniversitede ekonomi alanında yüksek lisans, doktora vs. yapmış profersorden daha çok kazandığım gibi eşime dostuma ce iş yerime de kazandırdım. Esas olan finansal özgürlük ve kar marjı.

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