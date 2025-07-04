Boğaziçi Üniversitesi'nde Uluslararası Savunma Konferansı

BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Boğaziçi Lecture' konferansı TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve İngiltere Eski Savunma Bakanı Ben Wallace'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Konferans sonrasında açıklama yapan Akar, "Bizim temennimiz, dileğimiz bunların devam etmesi. Burada Boğaziçi Üniversitemizin çalışmalarına katkı sağlaması, buradaki öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin bu konularda bilgi alışverişi yapmak suretiyle hem kendi durumumuzun bir anlamda kontrol edilebilmesi, hem de diğer şekliyle ülkemiz dışında, Türkiye dışında yapılan çalışmaların görülmesiö dedi.

Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde 2'ncisi düzenlenen 'Boğaziçi Lecture' konferansı TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve İngiltere Eski Savunma Bakanı Ben Wallace'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Akar ve Wallace ile birlikte akademisyenler ve öğrenciler de katıldı. Konferanstaki konuşmalarının ardından Akar ve Wallace, öğrenciler ile akademisyenlerin sorularını cevapladı.

'BİZİM TEMENNİMİZ ÜLKEMİZ DIŞINDA, YAPILAN ÇALIŞMALARIN GÖRÜLMESİ'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, "Burada bildiğiniz gibi, gördüğünüz gibi bu Boğaziçi Lecture'n ikincisini beraber icra ettik. Bugün ki konuğumuz misafirimiz, çok değerli dostumuz beraber çalıştığımız İngiltere'nin eski bir önceki savunma bakanıydı. Sağolsun davetimizle geldiler. Burada gördüğünüz gibi çok teferruatlı sorularla, çok teferruatlı cevaplarla bazı konuları aydınlatmamız mümkün oldu. Bizim temennimiz, dileğimiz bunların devam etmesi. Burada Boğaziçi Üniversitemizin çalışmalarına katkı sağlaması, buradaki öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin bu konularda bilgi alışverişi yapmak suretiyle hem kendi durumumuzun bir anlamda kontrol edilmesi, hem de diğer şekliyle ülkemiz dışında, Türkiye dışında yapılan çalışmaların görülmesi. Bu manada biz gerçekten tatmin olduk. Biz mutluyuz. Gerçekten güzel bir görüşme oldu, güzel bir konuşma oldu" dedi.

'AKADEMİK DÜNYAMIZIN GELİŞMESİNE BU ŞEKİLDE KATKI SAĞLAMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Akar, "Çok açık ve net bir şekilde bütün tecrübelerini, bilgilerini, görgülerini arkadaşımız Ben Wallace bizlerle burada paylaştılar. Bunun da tabii bizim buradaki akademik çalışmalarımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bildiğiniz gibi son zamanlarda, en son gelen anketlere göre, bu Amerika'nın çok prestijli anketlerine göre, Boğaziçi Üniversite'miz bu son zamanların, son yılların belki de en üst düzeyine geldi. Bunun da çok önemli olduğunu, çok kıymetli olduğunu değerlendiriyorum. Bu konuda bizler de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. Eğer küçük de olsa bir katkı sağlayabilirsek buradaki çalışmalara ve üniversitenin akademik çalışmalarına, bizim için çok önemli ve çok değerli. İnşallah burada biz devam edeceğiz. Dolayısıyla hem bizim diplomatik anlamda, hem uluslararası ilişkiler anlamında, hem akademik çalışmalar anlamında ülkemizin, akademik dünyamızın, diplomatik ve politik hayatımızın gelişmesine bu şekilde katkı sağlamaya çalışıyoruz" dedi.