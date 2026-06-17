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Bitlis'te geleneksel çocuk oyunları şenliği

Bitlis'te geleneksel çocuk oyunları şenliği
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Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Finali'nde öğrenciler mendil kapmaca, çuval yarışı gibi oyunlarda yarıştı. İl Müdürü Vedat Kaya, oyunların çocuklara paylaşma ve takım ruhu kazandırdığını vurguladı.

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Geleneksel Çocuk Oyunları Finali", renkli görüntülere sahne oldu.

Merkez Prof. Dr. Fuat Sezgin Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler hem yarıştı hem de eğlendi. Bitlis'in farklı ilçelerinden gelen öğrenciler; mendil kapmaca, çuval yarışı, yumurta taşıma ve halat çekme gibi geleneksel oyunlarda kıyasıya mücadele etti. Tribünleri dolduran veliler ve öğrenciler de yarışmaları büyük bir heyecanla takip ederek programa renk kattı.

Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, teknolojinin hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ancak bilinçsiz ve aşırı kullanımının özellikle çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturabildiğini belirtti. Geleneksel çocuk oyunlarının çocukların fiziksel gelişimlerine katkı sunduğunu ifade eden Kaya, "Bu oyunlar çocuklarımıza paylaşmayı, yardımlaşmayı, sabretmeyi, kurallara uymayı, takım ruhunu ve dostluğu öğretmektedir. Çocuklarımız oyun aracılığıyla hem eğlenmekte hem de hayat boyu ihtiyaç duyacakları değerleri kazanmaktadır" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrencileri akademik başarılarının yanı sıra sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki yönleriyle bir bütün olarak yetiştirmeyi hedeflediğini vurgulayan Kaya, geleneksel çocuk oyunlarının bu anlayışın önemli bir parçası olduğunu söyledi. İl finalinde yer alma başarısı gösteren tüm öğrencileri tebrik eden Kaya, önemli olanın kazanmak değil dostlukları güçlendirmek, güzel hatıralar biriktirmek ve centilmence mücadele etmek olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından düzenlenen yarışmalar ve öğrencilerin hazırladığı gösteriler izleyicilerden büyük beğeni topladı. Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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