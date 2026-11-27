Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Sahil Anaokulu tarafından hayata geçirilen "Açık Hava Sınıfı ve Yaşam Beceri Atölyesi" ile çocukların yaşayarak, deneyimleyerek ve keşfederek öğrenmeleri hedefleniyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim yaklaşımı doğrultusunda okul yönetiminin ortak çalışmasıyla hazırlanan alan, 150 öğrencinin sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimine katkı sunacak. Çocukların doğayla iç içe vakit geçirmelerine, özgürce oyun oynamalarına, hayal güçlerini geliştirmelerine ve üretmelerine imkan sağlayacak alanda aile katılımlı etkinlikler de gerçekleştirilecek.

Okul yönetimi adına yapılan açıklamada, eğitimi dört duvar arasına sıkıştırmayan bir anlayış benimsendiği belirtilerek, "Çocuklarımızın yalnızca akademik gelişimlerini değil; sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimlerini de önemsiyoruz. Bizim için oyun, eğitimin alternatifi değil tam merkezindedir. Çünkü çocuk oyunla keşfeder, sorgular, paylaşır ve öğrenir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin aileyi eğitim sürecinin önemli bir paydaşı olarak gören yaklaşımı doğrultusunda "Ailemle Eğitim Yolculuğum" kapsamında çocukların aileleriyle birlikte gerçekleştirecekleri etkinliklere de yer verilecek. Bu sayede okulda başlayan öğrenme sürecinin aile ortamında da devam etmesi amaçlanıyor.

Hazırlanan alanın yalnızca bir okul bahçesi olmadığının vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Biz inanıyoruz ki eğitim yalnızca sınıfta değil, hayatın her alanında devam eder. Amacımız sadece çocuklara güzel bir bahçe sunmak değil; çocukluğun en güzel dönemini oyunla, keşifle, doğayla ve aileleriyle birlikte öğrenerek yaşamalarını sağlamaktır. Dileğimiz, bu alanın çocuklarımızın mutlu olduğu, keşfettiği, öğrendiği ve kendilerini özgürce ifade edebildiği bir yaşam alanına dönüşmesidir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı