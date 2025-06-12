Biruni Üniversitesi, UpToDate Kullanımında Türkiye Birincisi Oldu

Biruni Üniversitesi Kütüphanesi, sağlık alanındaki dijital bilgi kaynaklarının etkin kullanımında önemli bir başarıya imza attı. Üniversite, uluslararası klinik karar destek sistemi UpToDate veri tabanının kullanımında, kendi FTE (Full Time Equivalent) aralığında Türkiye birincisi oldu.

Wolters Kluwer tarafından açıklanan verilere göre, Biruni Üniversitesi, öğrenci ve akademisyen toplamına göre belirlenen FTE aralığında, UpToDate veri tabanını en çok kullanan üniversite olarak öne çıktı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan üniversite yetkilileri, bu başarının akademik bilgiye erişim konusundaki kararlılığın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Kanıta Dayalı Bilgiye Etkin Erişim

Dünya genelinde sağlık profesyonelleri tarafından yaygın olarak kullanılan UpToDate, hasta başı klinik karar destek sistemi olarak öne çıkıyor. 25 farklı uzmanlık alanında 7.400'den fazla uzman doktorun katkısıyla hazırlanan 12.300'den fazla konu başlığını barındıran sistem, sürekli güncellenen yapısıyla doktorlara doğru tanı, tedavi planlaması ve klinik bilgi paylaşımı konularında destek sağlıyor.

Modern Altyapı, Uluslararası Standartlar

Biruni Üniversitesi Kütüphanesi, toplam 5 bin metrekareyi aşan kapalı alanda faaliyet gösteren 5 ayrı kütüphanesiyle hizmet sunuyor. Kütüphane hizmetlerinde hız, doğruluk, güvenilirlik ve ulaşılabilirlik ilkeleri esas alınıyor. Kütüphane, kullanıcıların taleplerine açık yapısıyla dikkat çekerken, uluslararası kütüphane standartlarına uygun işleyişiyle de öne çıkıyor.

Üniversitenin dijital kütüphane altyapısı, güncel e-kitaplar, veri tabanları, 3D uygulamalar ve akademik kaynaklar ile sürekli genişletiliyor. Sera Alt Kat ve Sera Üst Kat Online Kütüphaneleri'nin eklenmesiyle çalışma alanları ve saatleri artırılmış durumda. Ayrıca 7/24 hizmet veren kütüphane, her yerden erişilebilir elektronik kaynaklarla araştırmacılara büyük kolaylık sağlıyor.

"Bilimin Geleceği İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Biruni Üniversitesi yönetimi, bu başarıda emeği geçen akademik ve idari kadroya teşekkür ederken, sağlık ve tıp alanında nitelikli bilgiye erişimi artırmaya yönelik çalışmaların süreceğini bildirdi.

"Bilimin geleceği için çıktığımız bu yolda, öğrencilerimizin ve akademik personelimizin bilgiye en hızlı, güvenilir ve etkili biçimde ulaşmasını sağlamak öncelikli hedefimizdir" denildi.