Birebir İngilizce, 1.2 Milyon Dolar Yatırım Alarak Londra'ya Taşınıyor

Sektörün önde gelen e-ticaret şirketleri başta olmak üzere, 200'e yakın kurumsal şirketin çalışan ve yöneticilerine İngilizce eğitim desteği veren Birebir İngilizce, aldığı 1.2 milyon dolar yatırımla vites büyütüyor. Şirket, 2024 yılında merkezini Londra'ya taşıyacağını duyurdu.

Sektörün önde gelen e ticaret şirketleri başta olmak üzere, 200'e yakın kurumsal şirketin çalışan ve yöneticilerine İngilizce eğitim desteği veren Birebir İngilizce, aldığı 1.2 milyon dolar yatırımla vites büyütüyor. Şirket, 2024 yılında merkezini Londra'ya taşıyacağını da duyurdu.

Birebir İngilizce Kurucusu Buğra Balaban, şirketinin hedefleri ve globalde yaptığı çalışmalara ilişkin, "2024 itibariyle Londra'ya taşıyacağımız merkezimizle artık global ölçekte firmalara hizmet sağlayacağız. 2023 içinde globalde geliştirdiğimiz English Cafe aplikasyonu ile çıktığımız yatırım turunda Alman bir uluslararası yatırım fonu tarafından Seri - A turunda 1.2 milyon dolarlık destek aldık. Eylül ayında anlaşmaya varıldı. Şubat 2024'te uygulamamız canlıya alınacak. Bundan alacağımız güç ve motivasyonla hem kendimizi geliştireceğiz hem de bu alanda yenilikçi çalışmalar gerçekleştireceğiz" ifadelerini kulandı.

Binlerce beyaz yakalıya profesyonel İngilizce eğitimi verdiklerini belirten Balaban, "Temelde 16 sektör için ayrı ayrı hazırlanmış iş İngilizcesi içerikleri ve yine cumartesi günleri Speaking Club derslerinde kullanılmak üzere hazırlanmış 300'den fazla konu başlığı ile kurumsal dünyanın hizmetindeyiz" ifadelerini kullandı. Balaban, kurumsal tarafta iyi bir İngilizce eğitimi için izlenmesi gereken yöntemleri de sıraladı. Yetkinliklerin doğru ölçümlenmesine önem veren kurumlar için işe alımlarda kişilerin yazılı ve sözlü olarak İngilizce seviyelerinin tespiti ve bunun ilgili departmanlara sağlıklı şekilde iletilmesi hizmetini sunduklarını ifade ederek, departman bazlı analizlerin yapılması, mevcutta çalışan kişilerin İngilizce konusunda ihtiyaçlarının tespiti, onlara özel bir yol haritasının çıkarılması ve bunun uzman eğitmenlerce uygulanmasını sağladıklarını ve son noktada bu süreçlerin İK birimleri ya da ilgili yöneticilere doğrudan raporlanmasını sağladıklarını ifade etti.

"4000'DEN FAZLA ÇALIŞANA EĞİTİMLER SUNUYORUZ"

Balaban, pandemi öncesinde ofis ortamlarında yüz yüze verdikleri eğitimleri pandemi sonrasında Zoom, Teams, Meets vasıtasıyla binlerce kişiye taşıyabildiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Öncesinde sadece fiziksel olarak gidebildiğimiz kurum ya da kişilere eğitim sunuyorken şu anda 200'e yakın kurumda 4000'den fazla çalışana eğitimler sunuyoruz. Bunların arasında en büyük referansımız Yemeksepeti. Global bir sektör oyuncusuna dönüşen Yemeksepeti'nde 880'den fazla çalışana 2021 Eylül'den beri başlangıç düzeyinden ileri seviyeye kadar eğitimler verdik, halen devam etmekteyiz. Büyük referanslarımızdan biri Trendyol. Orada kişilerin yıllık eğitim bütçesi doğrultusunda eğitimlerini planlıyor, birilerime göre ihtiyacı karşılayacak şekilde eğitimleri kurgulamaktayız. Şu ana kadar Trendyol'da Birebir İngilizce'den eğitim almış kişi sayısı 605. Bunların yanı sıra şu anda 200'den fazla kurum çalışanına indirimli eğitimler, bankacılıktan turizm sektörüne, sağlıktan bilişime kadar 168 şirketin çalışan ve yöneticilerine eğitimler sunmaktayız."

DİL EĞİTİMİ ALANINDA SES GETİRECEK ÇALIŞMALAR HEDEFLİYORUZ

Balaban, kazançlarını yine eğitim teknolojilerine yatırıp özellikle dil eğitimi alanında ses getirecek çalışmalar yapmak istediklerini kaydetti.

Sosyal medya reklamlarında öne çıkan bazı "dil öğretim platformları"nın aslında kişilerin İngilizce öğrenme heyecanını kırdığını ifade eden Balaban, böylesi platformların kurumların mevcut bütçelerini de ziyan edebildiği uyarısında bulundu.

300'DEN FAZLA KONU BAŞLIĞI

Balaban, Birebir İngilizce'de ise kişiye özel hazırlanmış bir müfredatın söz konusu olduğunu ifade ederek, başlangıç düzeyinde sistematik olarak kişinin gramer eksiklerinin giderilmesi ve hızlıca konuşma aşamasına geçmesinin amaçlandığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"İlerleyen aşamalarda ise kişinin ilgi alanın ve ihtiyacına göre finans İngilizcesi, satış İngilizcesi, turizm İngilizcesi, sağlık sektörü İngilizcesi gibi daha çok iş terimleri ve o alana ait kurgusal olaylarla vaka çalışmalarının incelendiği içerikler kullanılır. Temelde 16 sektör için ayrı ayrı hazırlanmış iş İngilizcesi içerikleri ve yine cumartesi günleri Speaking Club derslerinde kullanılmak üzere hazırlanmış 300'den fazla konu başlığı ile kurumsal dünyaya hizmet veriyoruz."

144 Türk ve yabancı eğitmenle eğitimlerine devam eden, 200'den fazla kurumsal şirketin toplamda 4000'den fazla çalışan ve yöneticisine eğitim veren Birebir İngilizce, yılda ortalama 20 bin kişinin işe alım süreçlerinde İK departmanlarına direkt olarak destek sağlayarak, İK departmanlarının üzerinden işe alım sürecindeki İngilizce mülakat yükünü alıyor.