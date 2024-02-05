Bingöl ve Van'da sömestir tatili uzadı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 20 milyondan fazla öğrenci için ders zili yeniden çaldı. İki haftalık tatilin ardından ikinci dönem başladı. Bazı illerde ise olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edildi. Bingöl'ün Karlıova ilçesi ve Van'ın Saray ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

2 İLDE OKULLAR TATİL İLAN EDİLDİ

Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilde okullar tatil edildi. Bingöl'ün Karlıova ilçesi ve Van'ın Saray ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Bingöl ve Van Kaymakamlıklarından peş peşe açıklamalar geldi.

KARLIOVA KAYMAKAMLIĞI DUYURDU

Karlıova Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle, Karlıova ilçemiz merkez ve köylerin tamamı, 5 Şubat Pazartesi günü tatil edilmiştir. Ayrıca engelli ve kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi.

TÜM OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Saray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim çerçevesindeki tüm okullarımızda eğitime gün süre ile ara verilmiştir" denildi.Özalp Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve meydana gelebilecek buzlanma olayları nedeniyle; 5 Şubat 2024 Pazartesi günü taşımalı eğitim çerçevesinde tüm okullarımızda eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir" denildi.