BİNGÖL VE MARDİN'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Bingöl Valiliği'nden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risklere karşı, il merkezi ile merkeze bağlı köy okullarında taşımalı eğitime 30 Aralık Salı günü ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamuda görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "30.12.2025 Salı günü Mardin genelindeki tüm eğitim-öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.