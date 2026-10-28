Bingöl'de su ürünleri üreticilerine balık hastalıkları eğitimi verildi

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Bingöl'de su ürünleri yetiştiriciliği ve ticari avcılık sektöründe faaliyet gösteren üreticilere yönelik eğitim programı düzenlendi. Eğitimde balık hastalıkları, alternatif türlerin yetiştiriciliği, su kalitesi ve istilacı türler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı 2026 Yılı Programı kapsamında, Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 27 Ekim 2026 tarihinde İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa, su ürünleri sektöründe faaliyet gösteren üreticiler katıldı.

Enstitü Müdürü Özkan Özbay ve beraberindeki uzman personel tarafından verilen eğitimde, balık hastalıkları ve numune gönderme yöntemleri, alternatif türlerin yetiştiriciliği, su kalitesi ve istilacı türler hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı.

Eğitim programıyla su ürünleri sektöründe bilgi ve farkındalığın artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı