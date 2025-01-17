Üye Girişi
Haberler
İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Savaş Kabinesi ateşkesi onayladı
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Salgın mı var?' sorusuna net yanıt

Türkiye'nin merak ettiği soru Memişoğlu'na soruldu: Salgın mı var?
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, "Aile Yılı" nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı para yardımı müjdelerine ilişkin dikkat çeken bir yorum yaptı. Yıldırım "Bu paralara da bu kadar çocuk sahibi olunur mu diye kafanızdan geçebilir. Para işin teferruatı. Bu sembolik olabilir ama o çocuklarımızın oluşturacağı Türkiye Yüzyılı'na yapacağı katkı bunların çok üzerindedir" dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın himayesinde, Türk Kızılay İstanbul Şube Başkanlığının başlattığı "81 İl 81 Anaokulu Projesi" kapsamında gerçekleştirilen açılış programı, Güzelyalı İmam Hatip Ortaokulu mehter takımının gösterisi ve Atatürk Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunu gösterisiyle başladı.

Açılışta konuşan Binali Yıldırım, 2016'nın ilk yarısında proje fikrinin geliştiğini ve çok büyük bir kısmının tamamlandığını söyledi. Yıldırım, "İlkokula başlamadan önce 'Ağaç yaşken eğilir.' misali evlatlarımızı geleceğe daha iyi hazırlayacak tedbirler alıyoruz. Eğitim artık 6 yaşında değil 3 yaşında başlıyor. 3-5 yaşlarında verilen eğitimler o kadar önemli ki çarpan etkisi çok yüksek. Anaokullarında verim korkunç yüksek. Bu yavrularımızın öz güveni, arkadaşlık, dostluk, dayanışma anlayışı gelişiyor. Okul çağına geçtiğinde kendinden emin olarak ne yöne gideceğini, ne iş yapacağını çok iyi düşünüyor" diye konuştu.

"ÜLKE OLARAK NÜFUSUMUZ ARTMIYOR"

Çocukların daha donanımlı yetişmeleri gerektiğini kaydeden Yıldırım, İstanbul Valiliğinin yoğun şekilde kaynak üreterek okul yaptığını, buna rağmen geçmişten gelen ihtiyaç eksikliğini tamamlamanın zaman aldığını ifade etti. Okul öncesi eğitime çok önem verdiklerini, ülkeleri bir adım öne taşıyanın beşeri sermaye olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti; "Ülke olarak artık nüfusumuz artmıyor. Bu büyük bir risktir geleceğimiz için. Nüfus çok önemli.

"PARA İŞİN TEFERRUATI"

Cumhurbaşkanımızın 3 çocuk tavsiyesi onun için beyhude bir laf değil bunun arkasında ülkemizin geleceğine yönelik endişeleri var. Aile yılı bu yıl Cumhurbaşkanımız ailelere, yeni doğacak çocuklara yönelik müjdeler de verdi. Bir çocuk olunca defaaten 5 bin, ikinci çocuk olunca her ay bin 500, üçüncü çocukta 5 bin her ay ödeme. Bu paralara da bu kadar çocuk sahibi olunur mu diye kafanızdan geçebilir. Para işin teferruatı. Bu sembolik olabilir ama o çocuklarımızın oluşturacağı Türkiye Yüzyılı'na yapacağı katkı bunların çok üzerindedir."

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Eğitim
img

ABD'den beklenmedik karar! Türkiye'nin adı listeden tamamen çıkarıldı
img

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
img

70. dakikada girdiği maçta neler yaptı neler
500

Yorumlar (25)

Haber YorumlarıCem Demirkaya:

cocuk yapmak mı önemli onu yetiştirmek mi varana millete hayırlı evlat olsun bir tane olsun. dışarıda sürüsüyle it köpek var zaten

Yorum Beğen266
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımasteng aston:

Oglu milyarder oldu.ama hakettiniz siz bunlarin torunlari ulke yonetnek icin yetistiriliyor peki kimi yoneticek szn cocuklarinizi yazik uyanin artik uyanin

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıbalder osman:

bu elemanın böyle patavatsız konuşmaları çok meşhurdur 2009 daydı galiba, o zamanda kpss ile ilgili böyle saçmalamıştı, ne olacak kendileri krallar gibi yaşıyor, yaşadığı gibi de konuşuyor

Yorum Beğen115
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüven Korkmaz:

Moruklari dinlemez bu genclik emin olun Yıldık sizden

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYasar Unal:

Komik adam konuşmuş.

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Çelik:

Vatandaş yaşamak istiyor ülkenin geleceği gençlerin elinde ama bu günün genclerine yaşama şansı yok evlenemiyor gençler evlenen de tek çocuk yaparken çok düşünüyor artık nasibini Allah verir deyip yapmıyor mantıklı düşünüyor acımasız bir dünya devlet üst düzeyindeki sizlerle çocuk yapmak düşüyor kimi besliyorsaniz ondan isteyin

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIsmail Karadoğan:

Çok paran olunca elbette ki işin teferruatı olur. Asgari ücretle çalışan bir aile,hadi karı koca iki asgari ücret alan bir aile olsun nasıl en az 3 çocuk yapabilir. O çocukların masraflarını sembolik olarak nasıl karşılayacak. Zaten millet kendi ihtiyaçlarını sembolik karşılıyor. el insaf

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDeniz Tutar:

Demek ki emeklilerin aldığı para da sembolik...

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlex:

Konuşmak için konuşmuş. Ne söylediğini o da bilmiyor

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkocak aziz:

fakirliği nasil anlar nasil bilir biraz duşunun lutfen atıyor

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 25 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır

Soylu'nun terör örgütünü dağıtmak için bir önerisi var
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
MEB'den yeni yönetmelik! İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı

İlkokula sınıf tekrarı geldi, tenefüs süreleri kısaldı
Ailesini katleden polis memurundan kan donduran savunma

Ailesini katleden polis memuru kendini böyle savundu
Erdoğan'dan artan kira fiyatları sonrası sosyal konut seferberliği talimatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan artan kira fiyatları sonrası talimatı verdi
Nişan günü ortalığı ayağa kaldırmıştı! İstenmeyen gelin kaynanasını sildirdi

İstenmeyen gelin kaynanasını sildirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.