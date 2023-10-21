Bilecik'te minik öğrencilerle kahvaltı programı düzenlendi

Pazaryeri ilçesinde Belediye Başkanı Zekiye Tekin, öğrencilerle bir araya gelerek kahvaltı programına katıldı. Programda öğretmenler ve öğrencilerle sohbet edildi ve talepler dinlendi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde minik öğrencilerle kahvaltı yapıldı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Beş Eylül İlkokulu'nda öğrenciler ile bir araya gelerek kahvaltı programına katıldı. Zekiye Tekin'e Kaymakam Ahmet Tayyib Kahraman ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekici eşlik etti. Öğretmenler ve öğrencilerle sohbetler edilerek talepleri dinlendi. Keyifli kahvaltı programının fotoğrafları ise sosyal medyadan paylaşıldı. - BİLECİK