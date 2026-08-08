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Bilecik'te Eğitim Faaliyetleri Değerlendirildi

Bilecik'te Eğitim Faaliyetleri Değerlendirildi
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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Vali Yardımcısı Osman Altın'ı makamında ağırladı. Görüşmede kent genelindeki eğitim ve öğretim çalışmaları ele alındı, devam eden faaliyetler hakkında bilgi verildi. Şimşek, ziyaret dolayısıyla Altın'a teşekkür etti.

Bilecik'te yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri değerlendirildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Bilecik Vali Yardımcısı Osman Altın'ı makamında ağırladı. Gerçekleşen görüşmede, Bilecik genelinde yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri ele alınırken, devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, kentte sürdürülen eğitim faaliyetlerine ilişkin Vali Yardımcısı Osman Altın'a bilgi verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Vali Yardımcımız Osman Altın'a nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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