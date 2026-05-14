BŞEÜ'de 'Hemşirelik Haftası' coşkusu

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde (BŞEÜ), 'Hemşirelik Haftası Kutlama' Programı gerçekleştirildi.

BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından, Şeyh Edebali'nin vefatının 700. yılı kapsamında üniversite tarafından hazırlanan video gösterimi ile başladı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sevinç Mersin, hemşirelik mesleğinin toplum sağlığı açısından kritik rolüne dikkat çekerek Hemşirelik Haftası'nın anlam ve önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz ise hemşireliğin sağlık hizmetlerinin temel yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak öğrencilerin mesleki gelişiminin önemine değindi. Programda ayrıca Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nilgün Çevik, sağlık hizmetlerinde hemşirelerin üstlendiği sorumluluklara ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Etkinlik kapsamında Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik tarafından 'Hemşirelikte Gücün İnşası' başlıklı sunum gerçekleştirildi. Sunumda mesleki liderlik, güçlenme ve kariyer gelişimi konuları ele alındı. Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, akademisyenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural'ın konuşmacılara teşekkür belgesi ve Prof. Dr. Sevilay Şenol Çelik'e plaket takdim etmesinin ardından sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı