Bilecik'te eğitim kurumları mercek altında

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, İnhisar ilçesinde gerçekleştirdiği program kapsamında eğitim kurumlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Programına İnhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde başlayan Şimşek, kurum personeliyle bir araya gelerek ilçede yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Daha sonra İnhisar Atatürk İlkokulu/Ortaokulunu ziyaret eden Şimşek, okulun fiziki durumu ile eğitim-öğretim süreçlerini yerinde inceleyerek okul yöneticileri ve öğretmenlerden bilgi aldı. Program kapsamında İnhisar Öğretmenevi ile Halk Eğitimi Merkezini de ziyaret eden Şimşek, kurumlarda yürütülen faaliyetleri inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaları sahada yakından takip ettiklerini belirterek, "Öğrencilerimizin daha nitelikli ortamlarda eğitim alması ve eğitim kurumlarımızın güçlü bir yapıya kavuşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Eğitimde başarı, tüm paydaşlarımızın ortak gayretiyle daha da yükselecektir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı