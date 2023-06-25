Biga'da LGS'de tüm soruları doğru yanıtlayan öğrenci: Başarının yüzde 50'si stres yönetiminden geçiyor

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan Elif Ece Peker, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Peker, başarının yüzde 50'sinin çalışmak, yüzde 50'sinin stres yönetiminden geçtiğini söyledi. Haberde, Peker'in sınav hazırlık süreci ve ailesinin desteği de yer aldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşayan ve Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp 500 tam puan alan Elif Ece Peker, başarının yüzde 50'sinin çalışmak, yüzde 50'sinin stres yönetiminden geçtiğini söyledi.

Türkçe öğretmenliği yapan Fikret Peker ve Emel Aka Peker çiftinin kızları Elif Ece, "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav" sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan alan 562 öğrenci arasına girdi.

Biga Ortaokulu mezunu Elif Ece Peker, gazetecilere, başarısıyla büyük gurur duyduğunu belirterek, öğretmenlerine, ailesine, arkadaşlarına kendisine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Sınava hazırlık sürecinde eksik olduğu konuları bildiği için bunlara odaklandığını belirten Elif Ece, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anne ve babam Türkçe öğretmeni bana hep 'Dil bilgisini çöz' diye söylerlerdi ben ise çok fazla onları çözmedim. Türkçede iyiydim ve dil bilgisini biliyordum. Türkçeye ayıracağım zamanı matematiğe ayırmam gerekiyordu. Sene başında matematikte sorun yaşadım. Matematiğe çalıştım. Soru sayısı önemli değildi benim için. Günde 240 soru çözdüm. Yeni nesil odaklıydım, eski nesil soru çözmedim. Konu tekrarı da yapmadım. Dersi derste dinleyerek öğrenebiliyordum."

Elif Ece, sınavda sayısal bölümün, beklentisinden çok daha iyi geçtiğini anlattı.

Sınavdan çıktığında başarılı olduğuna inandığını kaydeden Elif Ece, "Sınavın yüzde 50'si çalışmak, yüzde 50'si sınav stresi. Stresi yönetemezseniz başaramazsınız. Okulumuz bizi üniversite tanıtım etkinliklerine götürdü. Galatasaray Lisesini istiyorum. İkinci tercihim ise Kabataş Lisesi olacak. Hukuk okumak istiyorum." dedi.

"Başarıyı Arttırma ve Bağımlılığı Azaltma Projesi'nin çok etkili olduğunu düşünüyorum"

Yeniceköy İlkokulunda görevli baba Fikret Peker de kızlarının bu sınav için büyük emek verdiğini vurguladı.

Elif Ece'nin emeklerinin karşılığını aldığını dile getiren Peker, şu ifadeleri kullandı:

"Sistemli bir çalışma ile başardı. İlçe genelinde düzenlenen Başarıyı Arttırma ve Bağımlılığı Azaltma Projesi'nin (BABAP) çok etkili olduğunu düşünüyorum. Biga Kaymakamı Erdinç Dolu ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Erkan Bilen, okul müdürlerimiz, bu projeye çok önem veriyorlar. Hem okullarımızın yerini görmek hem de öğrencilerimizin yerini görme açısından bu proje çok verimli oldu. Başarılı çocuklar kendi eksikliklerini gördüler. Biz öğretmenler olarak konu eksikliklerimizi gördük. Biga ilçesi Türkiye'de ortalama olarak eğitimde çok başarılı. Katkı sunan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum."

Biga Ortaokulu Türkçe öğretmeni anne Emel Aka Peker ise LGS sürecini tüm öğretmenler olarak çok yakından takip ettiklerini söyledi.

Bu sene veli olarak çok farklı bir heyecan yaşadıklarını ifade eden Peker, "Ece'yi Biga Ortaokuluna kayıt yaptırdığımda öğretmen arkadaşlarıma çok güvenerek kaydettirmiştim. Pandemi, okulumuzun yıkılması, sabahçı öğlenci olmamız, deprem gibi tüm olumsuzluklara rağmen olumlu bir taraf görmeye çalıştık. Çocuğumuzu olumlu yönlendirdik. Bizi dikkate aldı, gayret gösterdi. Olumlu, güzel bir sonuç aldık. Biga Ortaokulu her zaman başarılı öğrenciler yetiştirdi." diye konuştu.