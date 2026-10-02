Beykoz'dan Şırnak'a gelen öğrenciler TPAO sahasında petrol çalışmalarını inceledi

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İstanbul Beykoz'dan "Bizim Gök Kubbemiz Projesi" kapsamında Şırnak'a gelen öğrenciler, Vali Birol Ekici'yi ziyaret sonrası TPAO sahasında petrol arama ve enerji üretim çalışmalarını yerinde inceledi. Gençler, Şırnak'ın tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra Türkiye'nin enerji üretimindeki önemli merkezlerinden birini de yakından tanıdı.

İstanbul'dan Şırnak'a uzanan "Bizim Gök Kubbemiz Projesi", öğrencileri kentin tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra enerji sahalarıyla da buluşturdu.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hayata geçirilen proje çerçevesinde İstanbul'un Beykoz ilçesinden Şırnak'a gelen öğrenci kafilesi, kentte çeşitli temaslarda bulundu.

Şırnak'a gelen öğrencilerin ilk durakların Şırnak Valiliği oldu.

Beykozlu öğrenciler, Vali Birol Ekici'yi makamında ziyaret etti. Öğrencileri makamında ağırlayan Vali Ekici, gençlerle yakından ilgilenerek Şırnak'ın tarihi, kültürel yapısı ve kentte yürütülen çalışmalar hakkında sohbet etti.

Samimi görüntülere sahne olan buluşmada öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Vali Ekici, gençlerin Şırnak ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Sınıftan çıkıp petrol sahasına gittiler

Beykozlu öğrencilerin Şırnak'taki bir diğer durağı ise Türkiye'nin enerji üretiminde önemli merkezlerinden biri olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) oldu.

TPAO'yu ziyaret eden öğrenciler, petrol arama ve enerji üretim çalışmalarını sahada inceleme fırsatı buldu. Yetkililerden yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan öğrenciler, petrolün çıkarılmasından enerji üretimine uzanan süreç hakkında yerinde gözlem yaptı.

Sahadaki çalışmaları yakından inceleyen öğrenciler, Şırnak'ın enerji potansiyelini ve kentte yürütülen petrol faaliyetlerini doğrudan görerek önemli bir deneyim kazandı.

Proje kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerle öğrencilerin farklı şehirlerin tarihi, kültürel ve ekonomik değerlerini yakından tanıması amaçlanırken, İstanbul ile Şırnak arasında öğrenciler üzerinden güçlü bir gönül köprüsü kurulması hedefleniyor.

Beykoz'dan Şırnak'a gelen öğrenciler, ziyaret kapsamında Valilikte kentin yönetimini ve kültürel dokusunu tanırken, TPAO'da Şırnak'ın enerji sahalarındaki üretim gücüne tanıklık etti.

"Bir Gök Kubbe, İki Şehir, Binlerce Hikaye" sloganıyla gerçekleştirilen ziyaretin, öğrencilerin farklı şehirleri tanımasına, kültürel etkileşimin artırılmasına ve Türkiye'nin farklı bölgeleri arasındaki bağların güçlendirilmesine katkı sunduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı