BEUN'dan Üniversite Tercihlerine Rehberlik: 'Geleceğinizi Şekillendiren Tercihler' Programı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "Geleceğinizi Şekillendiren Tercihler" başlıklı program, gerçekleştirildi.

Tahir Karauğuz Konferans Salonu'nda, BEUN Bilim İletişimi Ofisi Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Melek Toparlak Şahin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa, BEUN Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Okan Bilgin konuşmacı olarak katıldı. Aday öğrenciler ve ailelerine yönelik gerçekleştirilen programın açılışında konuşan Dr. Öğr. Üyesi Melek Toparlak Şahin, üniversite tercih döneminin gençlerin geleceklerini şekillendiren önemli karar süreçlerinden biri olduğuna dikkat çekti.

Tercih sürecinde başarı sırası tek başına yeterli değil

Söyleşinin devamında Doç. Dr. Okan Bilgin, aday öğrencilerin üniversite ve bölüm tercihi yaparken dikkat etmeleri gereken hususlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Üniversite tercihi sırasında öğrencilerin en sık yaptığı hatalara değinen Bilgin, yalnızca başarı sırasına bakılarak tercih yapılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını belirterek öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve kişisel özelliklerini de tercih sürecine dahil etmeleri gerektiğine dikkat çekti. Bu doğrultuda çeşitli mesleki ilgi ve yetenek anketlerinden yararlanılabileceğini ifade etti. Toplumda iyi bölüm olarak nitelendirilen bir bölümün her öğrenci için doğru tercih anlamına gelmeyebileceğini vurguladı. Öğrencinin kendisini tanımasının ve kendisine uygun bir alanı tercih etmesinin üniversite yaşamındaki başarı ve memnuniyet açısından önemli olduğu belirtildi.

Programda, öğrencilerin "Bu meslek gelecekte değerini kaybeder mi?" sorusuna nasıl yaklaşmaları gerektiği de ele alındı. Doç. Dr. Okan Bilgin, geleceğin mesleklerine ilişkin değerlendirme yapılırken yalnızca günümüzdeki popülerliklerinin değil; değişen teknoloji, iş dünyası ve toplumsal ihtiyaçların da göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti.

Söyleşide ailelerin tercih sürecindeki rolü de ele alındı. Doç. Dr. Okan Bilgin, ailelerin çocukları adına karar vermek yerine onların ilgi, yetenek ve beklentilerini dikkate alan destekleyici bir yaklaşım sergilemelerinin önemine dikkat çekti. Öğrenci ile aile arasında bölüm tercihi konusunda fikir ayrılığı yaşanması durumunda ise karşılıklı iletişimin önemine değinilerek, karar sürecinde öğrencinin bireysel özelliklerinin ve geleceğe yönelik hedeflerinin göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edildi.

Üniversite ve bölüm seçiminde 5 önemli kriter

Programın son bölümünde üniversite ve bölüm tercihi yapacak aday öğrencilerin dikkat etmesi gereken temel kriterler değerlendirildi. Doç. Dr. Okan Bilgin tarafından öğrencinin kendisini tanıması, ilgi ve yeteneklerini dikkate alması, tercih edeceği bölümün kendisine uygunluğunu değerlendirmesi, üniversitenin sunduğu eğitim ve sosyal imkanları araştırması ve mezuniyet sonrasındaki kariyer olanaklarını göz önünde bulundurması gerektiği vurgulandı.

Programın tamamı, üniversite ve bölüm tercihi sürecine ilişkin bilgi edinmek isteyen aday öğrenciler, aileler ve tüm izleyicilerin erişimine sunulmak üzere BEUN'un resmi YouTube hesabında yayımlanacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı