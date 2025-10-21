Berlin International Üniversitesi 2025 Mezuniyet Törenini Gerçekleştirdi

BAU Global eğitim ağı bünyesindeki Berlin International Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (BI), 2025 yılı mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleşti. Bu yıl 177 öğrencinin mezun olduğu törende konuşan BAU Global Başkan Yardımcısı Serdar Şenel dünyanın sorunlarını çözecek yeni nesilleri yetiştirmek için farklı kültürleri tanıma ve yaşam tarzına saygı duymanın çok önemli olduğunu söyledi.

Almanya'da mimarlık, tasarım ve işletme alanlarında lisans ve yüksek lisans programları sunan Berlin International Üniversitesi (BI) 9'uncu Dönem mezuniyet töreni gerçekleşti. Bahçeşehir Üniversitesi'nin küresel eğitim ağını oluşturan BAU Global bünyesindeki BI 2025 kep atma töreni Berlin'deki UdK Konser Salonu'nda yapıldı. Törene BAU Global Başkan Yardımcısı Serdar Şenel, BI Rektörü Prof. Dr. Yüksel Pöğün Zander, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, akademisyenler, öğrenciler ve yakınları katıldı.

ŞENEL: ÇOCUKLARIMIZA BIRAKACAĞIMIZ EN BÜYÜK MİRAS 'SAYGI'

Mezuniyet töreninde konuşan BAU Global Başkan Yardımcısı Serdar Şenel, "Yıllar içinde 135'ten fazla ülkeden öğrenci ve mezunla tanıştım. Bana göre, bu hayattaki en büyük değerlerden biri ve belki de kendi çocuğuma öğretebileceğim en önemli şey çok kültürlü bir dünyada yaşamak ve başkalarına saygı duymak. Çünkü eğer birbirimize saygı duymayı öğrenemezsek, dünyamızın sorunlarını çözebilecek yeni nesilleri asla yetiştiremeyeceğimize samimiyetle inanıyorum. Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en büyük miras, insanlara ve onların kültürlerine saygı duymaktır" dedi.

Şenel, savaşların insanların birbirinin yaşam tarzına saygı duymayı ve yaşamı değerli görmeyi öğrendiğinde sona erebileceğini ifade etti.

ZANDER: ÖZVERİLERİNİ TAKDİR EDİYORUM

Berlin International Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Yüksel Pöğün Zander ise şöyle konuştu:

"2025 mezunlarımızın başarılarını kutlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Mezunlarımız hayatlarındaki yeni sayfaya adım atarken, gösterdikleri özveriyi takdir ediyorum."

Konuşmaların ardından derece yapan öğrenciler tanıtıldı. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde Leonie Marieke Todd hem en iyi lisans tezi hem de en başarılı öğrenci oldu. Marcia Maria Koch Fuentes ise en yüksek lisans tezi sahibi olan isim olarak seçildi. İşletme Fakültesi'nde Vanda Vinecka ve Seok Joon Kang sırasıyla en iyi lisans ve MBA tezleri dalında başarı gösterdi. Nadiia Kuzmenko ise en başarılı öğrenci seçilirken, Daniel Anyiam, Christian Wulff Bursu ödülüne layık görüldü. Yüksek lisans öğrencileri Sophia Pasquialini ve Luna Gilly ile lisans öğrencileri Leonie Todd ve Karl Columbus da özel ödül alan isimler oldu.

Oriel Quartett tarafından sunulan müzikaller eşliğinde devam eden törenin ardından gerçekleşen kep atma anları renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik öğrencilerin de katıldığı resepsiyonla son buldu.