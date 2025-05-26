Beden Eğitimi Öğretmeni Eray Çelebi, 40 Yıl Sonra Emekli Oldu

Beden Eğitimi Öğretmeni Eray Çelebi, 40 Yıl Sonra Emekli Oldu
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Samsun'da, 45 yıllık meslek hayatının ardından Beden Eğitimi Öğretmeni Eray Çelebi, ilk görev yeri olan İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden emekliye ayrıldı. Öğrencileri ve öğretmenleri tarafından düzenlenen törende İzmir Marşı ile uğurlandı.

SAMSUN'da 45 yıllık meslek hayatını geride bırakan Beden Eğitimi Öğretmeni Eray Çelebi (65), ilk görev yeri olan ve 40 yıldır görev yaptığı İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden emekliye ayrıldı. Çelebi, öğretmenler ve öğrencileri tarafından İzmir Marşı ile uğurlandı.

Eski adı Ticaret Meslek Lisesi olan İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 1980 yılında öğretmenlik mesleğine adım atan Eray Çelebi, daha sonra 1988-1993 yılları arasında Sinop'ta mecburi hizmetini tamamladı. Çelebi, 1994'te tekrar Samsun'a atanarak aynı okulda görevine devam etti. Çelebi, 40 yıldır görev yaptığı okulda, meslektaşları, öğrencileri ve mezunlarının katılımıyla düzenlenen törenle emekliye ayrıldı. Okul bahçesinde düzenlenen uğurlama etkinliğinde öğrenciler, öğretmenler ve eski mezunlar çalan müzik eşliğinde eğlendi.Uğurlama öncesi konuşan Eray Çelebi, "1980-1981 eğitim öğretim yılında başlamış olduğum görevime 2024-2025 yılında yaştan dolayı emekli oluyorum. Bu süre zarfında başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve yolu Ticaret Meslek Lisesi'nden geçenleri saygıyla, vefat edenleri de rahmetle anıyorum" dedi.

Çelebi'nin okulun geçmişiyle bugünü arasında köprü kurduğunu ifade eden İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Sarıözkan, "2002 yılında Eray hocamızla tanıştık. Çok güzel yıllar geçirdik. Okulun geçmişiyle bugünü arasında köprü kurmamıza yardımcı olan okulun hafızasını kaybettiğim için aslında çok üzgünüm. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından Eray Çelebi, İzmir Marşı ile okuldan ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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