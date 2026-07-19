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Bayburt'ta 'Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Sertifika Programı' başladı

Bayburt'ta 'Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Sertifika Programı' başladı
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Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda, ilk defa yönetici olarak görevlendirilecek öğretmenlere yönelik Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Sertifika Programı Bayburt'ta başladı. Programda liderlik, iletişim, eğitim yönetimi ve mevzuat gibi alanlarda eğitim veriliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda, eğitim kurumlarında ilk defa yönetici olarak görevlendirilecek öğretmenlere yönelik düzenlenen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Sertifika Programı Bayburt'ta başladı. Programa, Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Daire Başkanı Bekir Şirin ile İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman da katıldı.

Programda, yönetici adaylarına liderlik, iletişim, eğitim yönetimi, mevzuat ve okul yönetimi alanlarında eğitim veriliyor.

Eğitimde öğretmen ve yöneticilerle bir araya gelen Daire Başkanı Bekir Şirin, eğitim kurumlarının başarısında güçlü, vizyon sahibi ve liderlik vasfı yüksek yöneticilerin önemli rol üstlendiğini söyledi. Eğitim yöneticiliğinin yalnızca idari görevlerden ibaret olmadığını belirten Şirin, yöneticilerin eğitim süreçlerine rehberlik eden, okul kültürünü geliştiren ve değişimi yöneten liderler olduğunu ifade etti.

Şirin, programın yönetici adaylarının mesleki ve yönetsel yeterliliklerini geliştireceğini belirterek, eğitimlerin katılımcıların liderlik, iletişim, eğitim yönetimi, mevzuat ve okul yönetimi alanlarındaki bilgi ve becerilerine katkı sağlayacağını söyledi. Programın hayırlı olmasını temenni eden Şirin, katılımcılara başarı diledi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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