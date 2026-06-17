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Bayburt'ta öğrencilerden tasavvuf musikisi konseri

Bayburt'ta öğrencilerden tasavvuf musikisi konseri
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Bayburt'ta Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle yürütülen Sada Kültür, Sanat ve Edebiyat Projesi'nin kapanış programında tasavvuf musikisi konseri düzenlendi, öğrencilere ödüller verildi.

Bayburt'ta, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün destekleriyle hayata geçirilen Sada Kültür, Sanat ve Edebiyat Projesi'nin kapanış programı düzenlendi. Programda tasavvuf musikisi konseri gerçekleştirildi.

Bayburt Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu tarafından Çoruh Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, öğrencilerin hazırladığı etkinliklerle başladı. Programda proje sürecine ilişkin video gösterimi yapıldı ardından tasavvuf musikisi konseri verildi.

İlahiyatçı-yazar Fatih Çıtlak da programa çevrim içi olarak katılarak öğrenciler ve davetlilerle sohbet etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, kültür, sanat ve edebiyat alanında yürütülen çalışmaların gençlerin gelişimine katkı sunduğunu belirterek, projede emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

Program, projede görev alan öğretmen ve öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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