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Bayburt'ta Okullar Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor

Bayburt'ta Okullar Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor
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Bayburt'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları sürüyor. Öğrencilerin daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim alması için fiziki ihtiyaçlar giderilirken, çevre düzenlemeleri de yapılıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarla okulların yeni döneme hazır hale getirilmesi hedefleniyor.

Bayburt'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına yönelik okullarda bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Öğrencilerin yeni eğitim döneminde daha güvenli, sağlıklı ve erişilebilir ortamlarda eğitim görmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında okulların fiziki ihtiyaçları gideriliyor.

Çalışmaların planlı ve koordineli şekilde sürdürüldüğü belirtilirken, okul binalarında bakım ve onarımın yanı sıra çevre düzenlemeleri ve çeşitli iyileştirmeler de yapılıyor.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen hazırlıklarla okulların yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi sağlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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