Bayburt'ta Okullar Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyor

Bayburt'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasına yönelik okullarda bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları devam ediyor.

Öğrencilerin yeni eğitim döneminde daha güvenli, sağlıklı ve erişilebilir ortamlarda eğitim görmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında okulların fiziki ihtiyaçları gideriliyor.

Çalışmaların planlı ve koordineli şekilde sürdürüldüğü belirtilirken, okul binalarında bakım ve onarımın yanı sıra çevre düzenlemeleri ve çeşitli iyileştirmeler de yapılıyor.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen hazırlıklarla okulların yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi sağlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı