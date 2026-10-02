Bayburt'ta öğrenciler Cengiz Dağcı'yı Milli İrade Anadolu Lisesinde anlattı

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Bayburt'ta Anadolu Mektebi çalışmaları kapsamında Cengiz Dağcı'nın hayatı ve eserlerine ilişkin okul panellerinin ikincisi Milli İrade Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Fen Lisesinde daha önceden düzenlenen panelin devamı niteliğindeki programda öğrenciler, Cengiz Dağcı'nın eserleri üzerine hazırladıkları sunum ve değerlendirmeleri paylaştı. Panelde, yazarın edebi dünyası, vatan ve memleket kavramlarına yaklaşımı, Kırım Türklerinin yaşadığı tarihi süreçler ve eserlerinin gençlerin düşünce dünyasına katkısı değerlendirildi.

Öğrencilerin hazırladığı sunum ve değerlendirmelerle zenginleşen panel, okuma, anlama, düşünme ve paylaşma kültürünün güçlendirilmesine katkı sundu.

Panele İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Güven de katıldı. Güven, öğrencilerin eserler üzerinden tarih, kültür ve insan üzerine düşünmelerinin önemine değinerek Anadolu Mektebi çalışmalarının gençlerin okuma alışkanlıkları ve düşünsel birikimlerine katkı sağladığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı