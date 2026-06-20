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Batman'da çocukları sınava giren veliler parklarda dua etti

Batman'da çocukları sınava giren veliler parklarda dua etti
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Batman'da YKS'nin ilk oturumu TYT öncesi veliler, çocuklarını sınava götürdükten sonra park ve bahçelerde Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek bekledi.

Batman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesinde öğrenciler kadar aileleri de heyecan yaşadı. Sabahın erken saatlerinde çocuklarını okullara götüren veliler, sınav süresince park ve bahçelerde Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Batman'da okulların önünde yoğunluk yaşanırken, öğrenciler salonlara alındıktan sonra birçok veli yakınlardaki park ve yeşil alanlarda beklemeye başladı. Çocuklarının başarılı olması için ellerini semaya açan veliler, Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti. Bazı veliler sınav heyecanını çocuklarıyla birlikte yaşadıklarını belirterek, aylarca emek veren öğrencilerin emeklerinin karşılığını almasını temenni etti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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