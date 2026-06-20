Haberler

Sinan Akçıl'dan milli takıma sitem dolu sözler: Bilseydim marşın adını 'Türkler Gidiyor' yapardım

Sinan Akçıl'dan milli takıma sitem dolu sözler: Bilseydim marşın adını 'Türkler Gidiyor' yapardım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı için 'Türkler Geliyor' adlı marş besteleyen ünlü sanatçı Sinan Akçıl, milli takımın Paraguay'ya karşı mücadelesinde yenilerek Dünya Kupası'na veda etmesine ilişkin açıklama yaptı. Milli takıma tepki gösteren Akçıl, "Böyle olacağını bilseydim marşın adını 'Türkler Geliyor' değil, 'Türkler Gidiyor' yapardım" ifadelerini kullandı.

FIFA 2026 Dünya Kupası'na büyük umutlar ve beklentilerle başlayan A Milli Futbol Takımımız, grup aşamasındaki kritik maçta Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti. 

SİNAN AKÇIL'DAN MİLLİ TAKIMA TEPKİ

Ay-yıldızlıların organizasyona beklenenden önce havlu atması tüm ülkede büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, en dikkat çeken tepkilerden biri ünlü sanatçı Sinan Akçıl'dan geldi.

''BİLSEYDİM 'TÜRKLER GİDİYOR' YAPARDIM''

Turnuva öncesinde milli takıma destek olmak amacıyla "Türkler Geliyor" adlı bir motivasyon marşı besteleyen Akçıl, Paraguay mağlubiyetinin ardından adeta küplere bindi. Alınan bu sonuçla turnuvadan elenen milli takımın performansına ve erken vedasına kayıtsız kalamayan ünlü şarkıcı, Kendini tutamayarak tepkisini dile getirdi ve "Böyle olacağını bilseydim marşın adını 'Türkler Geliyor' değil, 'Türkler Gidiyor' yapardım" sözlerini sarf  etti. 

İşte o paylaşım:

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İran 'Hürmüz Boğazı'nı kapattık' dedi, ABD görüşme için tarih verdi

İran "Hürmüz Boğazı'nı kapattık" dedi, ABD görüşme için tarih verdi
Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, ittifak yapacakları partiyi açıkladı

Fatih Erbakan ittifak yapacakları partiyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler: Utanç duyuyoruz

Surat ifadesi her şeyi anlatıyor! Arda maç sonunda patladı
Nişanlı dehşetinde öldürülen baba ve kız yan yana defnedildi

Nişanlı dehşetinde can veren baba ve kız yan yana defnedildi
Pazarda sapık var! Yaşlı adam gördüğü her kadını taciz etti

Pazarda sapık var! Yaşlı adam gördüğü her kadını taciz etti
Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia

Uğurcan Çakır hakkında çok konuşulacak iddia
Sınava genç kalan 2 kız öğrencinin yıkıldığı an

Sınava gireceklerdi, görevlilerden aldıkları yanıtla şoke oldular
Belediye başkanının 13 milyonluk makam aracı savunması pes dedirtti: G.tü b.klu bir arabayı çok gördüler

Belediye başkanı 13 milyonluk aracını böyle savundu: G.tü b.klu bir...
İstanbul'un göbeğindeki plajda füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı

İstanbul'un göbeğinde füze alarmı! Bölge giriş çıkışa kapatıldı