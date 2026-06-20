Sinan Akçıl'dan milli takıma sitem dolu sözler: Bilseydim marşın adını 'Türkler Gidiyor' yapardım

FIFA 2026 Dünya Kupası'na büyük umutlar ve beklentilerle başlayan A Milli Futbol Takımımız, grup aşamasındaki kritik maçta Paraguay'a 1-0 mağlup olarak turnuvaya erken veda etti.

SİNAN AKÇIL'DAN MİLLİ TAKIMA TEPKİ

Ay-yıldızlıların organizasyona beklenenden önce havlu atması tüm ülkede büyük bir hayal kırıklığı yaratırken, en dikkat çeken tepkilerden biri ünlü sanatçı Sinan Akçıl'dan geldi.

''BİLSEYDİM 'TÜRKLER GİDİYOR' YAPARDIM''

Turnuva öncesinde milli takıma destek olmak amacıyla "Türkler Geliyor" adlı bir motivasyon marşı besteleyen Akçıl, Paraguay mağlubiyetinin ardından adeta küplere bindi. Alınan bu sonuçla turnuvadan elenen milli takımın performansına ve erken vedasına kayıtsız kalamayan ünlü şarkıcı, Kendini tutamayarak tepkisini dile getirdi ve "Böyle olacağını bilseydim marşın adını 'Türkler Geliyor' değil, 'Türkler Gidiyor' yapardım" sözlerini sarf etti.

İşte o paylaşım: