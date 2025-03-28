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Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

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KKTC'nin Lefkoşa şehrindeki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrenci yine başörtülü bir şekilde okula girmek istedi fakat okul yönetiminin ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası üyelerinin engellemesiyle karşılaştı. Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu da olay yerine gelerek çocuğun okula alınmasını talep etti ancak reddedildi.

14 yaşındaki kız çocuğunun başörtüsüyle alınmadığı İrsen Küçük Ortaokulu'nda yasakçı Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) idarecileri ve öğretmenler, okulu demir bariyerlerle çevirdi. Başörtülü öğrenciyi okula sokmayan sendikacılar, devlet yetkilisini de kapıdan kovdu.

YETKİLİYİ İÇERİ ALMADILAR

İrsen Küçük Ortaokulu'nu ziyaret eden Milli Eğitim Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, okulda konuşlanan bir grup öğretmen ve sendika yetkilisi tarafından kapıdan çevrildi.

Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

"NE ARIYORSUN BURADA?"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Tahir Gökçebel, devlet yetkilisi Yusuf İnanıroğlu'na hadsiz sözler sarf etti. Yasakçı KTOEÖS Sekreteri Gökçebel, "Ne dediniz siz? 'Okullara bırakıldı bu' dediniz. Okul kendi kuralını koydu. Şimdi ne arıyorsun burada? Bu okulun ita amiri siz değilsiniz. Bu okulun ita amiri bellidir. Kuralını da koymuştur" dedi.

Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular

"ALAMAM HOCAM SENİ"

MEB Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu'nun sürgülü kapıyı açma girişimine karşı kapıdaki görevli engel olarak, "Alamam hocam seni" dedi. Okula alınmayan MEB Müdürü İnanıroğlu daha sonra alandan ayrıldı.

Başörtülü öğrenciyi okula almadılar, o da yetmedi bakanlık yetkilisini kapıdan kovdular
Kaynak: Haberler.com / Eğitim
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Yorumlar (67)

Haber YorumlarıFatih Konyalı:

CHP iktidarında bu lar tekrar yaşanacak..Allah bu millete tekrar o karanlık günleri yaşatmasın..

Yorum Beğen1464
Yorum Beğenme376
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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Bizden toplanan paralarla ,onların maaşı ödeniyor. Verdiğimiz paralar haram zıkkım olsun.

Yorum Beğen916
Yorum Beğenme123
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Haber YorumlarıTrabzon61:

Dunya bir olmus islama saldiriyor Allah muslumanlari en kisa zamanda bir olmayi nasip etsin ve bu zulum zihniyetini yok etmeyi nasip etsin Insallah.

Yorum Beğen803
Yorum Beğenme107
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Haber Yorumlarıfaruk özay:

bu okuldaki tüm yekilileri ve itiraz eden öğretmenleri ve itiraz eden personelerini tamamını görevden acilen alınması lazım hiç kimse kıyafeti yüzünden okuldan atılamaz ister açık ister kapalı olsun

Yorum Beğen660
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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Bizi ilgilendirmez. Onların kendi mevzuatı, kendi iç işleri.

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Haber Yorumlarıer ak:

bura bitti oraya mi basladiniz.

Yorum Beğen513
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Haber YorumlarıAyhan Öter:

Hadsizlik ve saçmalık... Nerede özgürlük, Kafatasçı zihniyetlere hadleri bildirilmeli... Birkaç çapulcunun yaptığına bakın...

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Haber YorumlarıEr San:

Dinciler , niye kızıyorsunuz? Teğmenler atılırken oh olsun , ordunun kuralı var uymadılar hakettiler demiştini . Bu okulun da kuralı var , niye kabul etmiyorsunuz , ne sıkmabaşlar girebilir ne badem bıyıklılar.

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Yorum Beğenme302
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Haber YorumlarıAtilla İlhami:

KKTC 'nin CHP'lileri.

Yorum Beğen217
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

REİS EL AT BU HADSİZLERE GÜNLERİNİ BİLDİR

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme23
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