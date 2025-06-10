Başkan Yalçın'dan Uzay Mühendisi Adayına Teleskop Hediyesi

Başkan Yalçın'dan Uzay Mühendisi Adayına Teleskop Hediyesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Bursluluk Sınavı'nda Türkiye 1'incisi olan 5'inci sınıf öğrencisi İlkim Bilgili'ye teleskop hediye etti. İlkim'in uzay mühendisi olma hayali destekleniyor.

HATAY'da Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda Türkiye 1'incisi olan ve uzay mühendisi olmayı hedefleyen 5'inci sınıf öğrencisi İlkim Bilgili'ye teleskop hediye etti.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, 2025 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda Türkiye 1'incisi olan Yayladağı Atatürk Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi İlkim Bilgili'yi makamında ağırladı. Başkan Yalçın, en büyük hayali uzay mühendisi olmak olan İlkim'e teleskop hediye etti. Bilgili'nin Türkiye çapında yaptığı derecenin büyük bir gurur vesilesi olduğunu kaydeden Başkan Yalçın, "Bizleri gururlandıran Yayladağı Atatürk Ortaokulu öğrencimiz İlkim Bilgili'yi gönülden tebrik ediyorum. Bu büyük başarısını ödüllendirmek adına kendisine bir hediye takdim ettik. Uzay mühendisi olma hayaliyle yola çıkan kıymetli evladımıza, hayallerine ilham vermesi temennisiyle bir teleskop armağan ettik. Bu vesileyle, İlkim'in başarısında emeği bulunan başta ailesi ve öğretmenleri olmak üzere tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. İlkim'in azmi ve kararlılığı, ilçemizdeki tüm öğrencilerimize örnek olacaktır. Yayladağı'mızdan böylesine gurur verici haberler almaya devam edeceğiz" dedi.

Başarılı öğrenci de hediyeden dolayı Başkan Yalçın'a teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu

İşte soruşturmanın seyrini belirleyecek rapor
Trump: Kaliforniya'da bir ayaklanma olursa İsyan Yasası'nı devreye sokacağım

Trump açık açık tehdit etti: Ayaklanma olursa devreye sokacağım
Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı

Halk TV'nin patronu için yakalama kararı
Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır

Denendi, faydası ispatlandı! Tüm araçlar için zorunlu olması yakındır
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB soruşturmasında çarpıcı itiraf: 3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet

"3 milyarlık alacak için 232 milyon rüşvet verdim"
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp

Lamine Yamal'dan Ronaldo'ya büyük ayıp
12 yıl sonra Suriye Havayolları İstanbul'a uçtu

Suriye Havayolları'ndan 12 yıl sonra İstanbul'a ilk uçuş
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.