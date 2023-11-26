Başkan Kurt, Öğretmenler Günü etkinliklerine katıldı

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle gerçekleştirilen etkinliklere katılarak öğretmenler ile buluştu. Etkinliklerde konuşan Başkan Kurt, Cumhuriyet'in ikinci yüz yılında Türkiye'nin öğretmenlere daha çok ihtiyacı olduğunu kaydederek, "Çocukların yarını da yarının çocukları da size emanet. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" dedi.

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlerle bir araya geldi. Önce Odunpazarı Belediyesi'nde görev yapan öğretmenlerle bir buluşan Başkan Kurt, ardından da Yenikent Kooperatifi tarafından Odunpazarı Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen yemekte Eskişehir'de görev yapan öğretmenler ve emekli öğretmenlerle bir araya geldi.

"ODUNPAZARI HALKINA SOSYAL BELEDİYECİLİK ADINA HİZMET EDİYORSUNUZ"

Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un katıldığı ilk etkinlik, Odunpazarı Belediye Yemekhanesi'nde düzenlenen Öğretmenler Günü buluşması oldu. Buluşmaya, belediye bünyesinde çalışan yaklaşık 150 öğretmen katıldı. Bir süre öğretmenlerle sohbet eden Başkan Kurt, onların 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutladı. Öğretmenlik mesleğinin çok kutsal ve önemli olduğunu vurgulayan Başkan Kurt, Türkiye'de her şeyin birinci şartının iyi bir eğitim olduğunu söyledi. "Bugün Türkiye'de okuma oranı yüzde 95'lerde ise bu Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet'in öğretmenlerinin eseridir. Biz eğitimin sadece okuma yazma ile ilgili olduğunu düşünmüyoruz. Her alanda eğitim şart" diyen Kurt, Odunpazarı Belediyesi bünyesinde 139 öğretmenin görev yaptığını belirtti. Bu öğretmenlerin Odunpazarı halkına sosyal belediyecilik adına hizmet ettiğinin altını çizen Başkan Kurt, tüm öğretmenlere verdikleri emek için teşekkür etti.

Gerçekleştirilen etkinlik, belediyenin ana hizmet binası önünde çektirilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

"ATATÜRK İLKE VE DEVRİMLERİNE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Başkan Kurt'un bir sonraki adresi ise Yenikent oldu. Başkan Kurt, burada Odunpazarı Belediyesi'nin katkıları ile Yenikent Kooperatifi tarafından düzenlenen ve artık geleneksel hale gelen Öğretmenler Günü Yemeği'ne katıldı. Eskişehir'de görev yapan ve emekli olan öğretmenlere bir araya gelen Başkan Kurt, etkinliğe katılan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Yenikent deyince akla öğretmenlerin geldiğini söyleyen Başkan Kurt, öğretmen deyince de köy enstitülerinin akla geldiğini belirtti. Köy enstitüleri denince de üretimin, solculuğun, sosyal demokrasinin ve sosyalizmin akla geldiğini kaydeden Başkan Kurt, "Biz Eskişehir'de böyle bir ortamda yetişen insanlar olarak, Atatürk ilke ve devrimlerine sonuna kadar sahip çıkması gereken insanlarız. Çocukların yarını da yarının çocukları da size emanet. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun" diye konuştu.