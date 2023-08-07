Başakşehir'de Yaz Etkinlikleri: Konser, Sinema ve Tiyatro

Başakşehir'de yaz etkinlikleri kapsamında açık havada konser, sinema, tiyatro ve çocuk etkinlikleri düzenlendi. Sanatçılar Bilal Sonses ve Resul Dindar, ilçede konser verdi. Ayrıca açık hava sineması ve tiyatrosu da gerçekleştirildi.

Başakşehir'de yaz etkinlikleri kapsamında açık havada konser, sinema, tiyatro ve çocuk etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında hafta sonu sanatçılar Bilal Sonses ve Resul Dindar, ilçede konser verdi.

Başakşehir Belediyesi, yaz etkinlikleri dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikler, Başakşehir Millet Bahçesi, Sular Vadisi ve Bahçeşehir Gölet'te gerçekleştirildi. Karadeniz müziği sanatçısı Resul Dindar, etkinlikler kapsamında Başakşehir Millet Bahçesi'nde konser verdi. Konsere yoğun ilgi gösterilirken, ayrıca katılımcılar horon da tepti.

BİLAL SONSES KONSER VERDİ

Pop müzik sanatçısı Bilal Sonses de Bahçeşehir Gölet'te konser verdi. Konsere, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, eşi Kübra Kartoğlu ile birlikte katıldı. Türk Hak Müziği Grubu, Grup Berceste 90'lar Pop Rock, Mustafa Yücel, Atakan Akdaş, Memleket Akşamları ve Aşıklar Gecesi konserleri de gerçekleşti.

TASAVVUF MÜZİĞİ KONSERLERİ

Tasavvuf müziği sanatçısı Agah da Başakşehir Sular Vadisi'nde konser verdi. Başakşehir Millet Bahçesi'nde ise Grup Dergah ve Murat Belet konseri gerçekleşti. Sular Vadisi'nde ayrıca şair İbrahim Sadri, şiir dinletisi sundu.

AÇIK HAVADA SİNEMA VE TİYATRO

Başakşehir'de açık hava sineması ile açık hava tiyatrosuna etkinlikleri de düzenlendi. Açık hava sineması kapsamında "Kayıp Pengu ve Mandalina", "Tosun Paşa", "Kayıp Balık Nemo" ve "Köstebekgiller" adlı filmler gösterildi. Açık hava tiyatrosu kapsamında ise "Kraliçe Maya" oyunu ve "Hacivat ile Karagöz" gösterisi izleyicilerle buluştu.