BARÜ, Saraybosna Yükseköğretim Deklarasyonu'na imza attı

Bartın Üniversitesi (BARÜ) farklı ülkelerden üniversiteleri bir araya getiren Saraybosna Yükseköğretim Deklarasyonu'na imza atarak uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik önemli bir adım attı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da Uluslararası Stratejik Araştırmalar Merkezi (USAR) tarafından düzenlenen II. Uluslararası Anadolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu (ASAS 2026) yükseköğretimde iş birliği, araştırma ve uluslararasılaşma başlıklarını değerlendirmek üzere farklı ülkelerden üniversiteleri bir araya getirdi. "Değişen Dünyada Balkanlar: Çok Boyutlu Yaklaşımlar ve Disiplinler Arası Perspektifler" temasıyla gerçekleştirilen programda BARÜ, dünyanın dört bir yanındaki ülkelerden üniversitelerin yer aldığı Saraybosna Yükseköğretim Deklarasyonu'nu imzalayarak dahil oldu.

Üniversitelerin araştırma altyapıları birlikte geliştirilecek

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya tarafından imzalanarak Saraybosna'da ilan edilen ortak deklarasyonda; özgün ve değer merkezli uluslararasılaşma, eğitim ve akademik hareketlilik, küresel adalet ve insanlık yararına bilimsel araştırmalar ile sürdürülebilir kurumsal iş birlikleri başlıkları yer aldı. Deklarasyonda ayrıca, "Srebrenitsa'dan Gazze'ye" adil ve vicdan merkezli bir bilim anlayışı vurgulanarak soykırım ve sistematik zulümlere karşı akademik duruş sergilenmesi çağrısı yapıldı.

Bu kapsamda üniversitelerin bir araya gelerek ortak bilimsel projeler geliştirmesi, araştırma merkezleri ve laboratuvarlar oluşturması, kuluçka yapıları ile Teknoloji Transfer Ofislerine (TTO) yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanıyor. Dahil olan üniversitelerin sahip olduğu bilgi, deneyim ve araştırma altyapılarının daha etkin biçimde paylaşılması öngörülüyor. Böylece bilimsel çalışmaların yeni ortaklıklarla desteklenmesi ve elde edilen çıktıların teknolojik katma değere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Farklı ülkelerden üniversiteler ortak hedefte buluştu

Saraybosna Yükseköğretim Deklarasyonu, Türkiye'den BARÜ'nün yanı sıra 16 üniversite ile farklı ülkelerden üniversite ve akademik kuruluşların katılımıyla imza altına alındı. Deklarasyonda Türkiye'den Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Şırnak Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi yer aldı.

Uluslararası katılım kapsamında ise Bosna Hersek, Malezya, Pakistan, Özbekistan'dan üniversite ve akademik kuruluşlar deklarasyonu imzaladı. Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi, Bahria Üniversitesi, Semerkand Devlet Üniversitesi, İslam Ülkeleri Akademisyenler ve Yazarlar Birliği, Milli Gençlik Vakfı ile USAR temsilcileri deklarasyona katkı sundu.

Deklarasyonun yeni araştırma projeleri, akademik hareketlilik ve bilgi paylaşımı açısından önemli fırsatlar sunacağını belirten Rektör Akkaya, emeği geçenlere teşekkür ederek iş birliğinin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı