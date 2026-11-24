Bartın Üniversitesinde (BARÜ) "24 Kasım Öğretmenler Günü" düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Eğitim Fakültesi tarafından "24 Kasım Öğretmenler Günü" kapsamında öğretmenlerin toplumsal gelişimdeki ve gelecek nesillerin yetiştirilmesindeki rolünün vurgulandığı bir program düzenlendi. Fatih Sultan Mehmet Konferans Salonu'nda akademisyenleri, öğretmenleri ve öğretmen adaylarını bir araya getiren etkinlik, açılış konuşmalarıyla başladı. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emrah Boylu, "Bizim tarihimiz ilimle, irfanla, eğitimle yükselen bir medeniyetin tarihidir. Dün Anadolu'nun kapılarını Malazgirt'te açan ruh neyse, Çanakkale'yi geçilmez kılan inanç ve irade neyse, bugün sınıflarda, salonlarda, amfilerde geleceğimizi şekillendiren biz öğretmenlerin sorumluluğu da odur. Bu sorumluluğun bilincinde olarak temel eğitim felsefemiz kökleri kendi medeniyetinden beslenen, dalları bilim ve evrensel değerlerle uzanan çınarlar yetiştirmektir" dedi. BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ise konuşmasında, "Kıymetli öğretmenlerim, Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Hepimiz birer öğretmeniz ve öğrenme ortamlarını oluşturuyoruz. Geçtiğimiz hafta Antalya'da COP31 süreci yaşandı. Yeşil dönüşümde ve dijital dönüşümde iyi bir noktada olsak bile eğer sosyal dönüşümümüz yoksa ve bunun temelinde eğitim, öğretmen yoksa bu dönüşümler yetersiz kalacaktır. Dünyada bütün ülkeler yeşil ve dijital dönüşüme ayak uydurma, ikiz dönüşüme gayret gösterme eğilimindeyken bizim insana değer veren bir eğitim anlayışıyla sosyal dönüşüme önem vermemiz gerekir. Eğer sosyal dönüşüme önem vermezsek dijital bağımlı bireylerle, çevreye duyarsız bireylerle karşı karşıya kalacağız. İşte öğretmenlerimiz, öğretmen adaylarımız yeni nesilleri yetiştirerek bu dönüşümü gerçekleştirecek olanlar sizlersiniz. Sözlerime son verirken daha nice öğretmenler, daha nice insanlar yetiştirmemiz ümidiyle Öğretmenler Gününüzü tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından Öğretmen Günü'nün anlam ve önemi için hazırlanan videolar izlendi. Program, Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ceren Doğan'ın çeşitli müzik türlerinden seçkiler hazırladığı piyano ve Arş. Gör. Dr. Ümit Koç'un flüt konserleriyle devam etti. Dr. Öğr. Üyesi Sevan Deniz yönetimindeki koro performansı ise izleyicilerden büyük beğeni topladı. Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünden Doç. Dr. Emrullah Yılmaz moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yapay Zeka Çağında Değişen Öğretmenlik Rolleri: Deneyimler" başlıklı panelde ise farklı branşlardan öğretmenler deneyim ve değerlendirmelerini paylaştı. Panelde Sınıf Öğretmeni Serkan Boğa, "Sınıfın Ötesinde: Öğretmenlikte İlk Adımlar ve Sahadaki Gerçekler" başlığında bilgiler verdi. Matematik Öğretmeni Engin Durmuş, "Geleceğin Eğitimi ve Dönüşen Öğretmen Rolleri" konusunu ele alırken Edebiyat Öğretmeni Deniz Polater "İlham Veren İzler: Mesleki Etik ve Adanmışlık" konusunda sunum yaptı. Öğretmenler Günü kapsamında Rektör Akkaya ayrıca öğretmenlere ve katılımcılara karanfil dağıttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı