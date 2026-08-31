BARÜ'den barınma iddialarına yalanlama

Bartın Üniversitesi (BARÜ) tarafından öğrencilerin gündemde olan barınma sorununa yönelik açıklama yapıldı. Üniversite, iddiaların gerçek olmadığı bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Bartın Üniversitesi öğrencilerinden özellikle Ulus Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin barınma sorunu bir süredir gündemde. Bu kapsamda KYK yurtlarına yerleşimi sağlanamayan öğrencilerin Ulus ilçesindeki kiralık ev ve özel yurtlara yönlendirildiği ifade ediliyordu. Üniversite tarafından yapılan açıklama ile okul tarafından yapılan bilgilendirmenin çarptırıldığı ifade edildi.

BARÜ'den yapılan açıklamada; "Son günlerde öğrencilerimizin barınma süreçlerine ilişkin Üniversitemizi hedef alan asılsız iddialar nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Öğrencilerimizin Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına başvuru ve yerleştirme işlemleri tamamen Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup Üniversitemizin bu süreçlerde herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Ulus ilçemizde KYK yurdu bulunmaması sebebiyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına, Ulus Meslek Yüksekokulumuz tarafından ilçedeki alternatif barınma imkanları destek ve rehberlik amacıyla paylaşılmıştır. Bu iyi niyetli bilgilendirmenin çarpıtılarak öğrencilerin belirli yerlere yönlendirildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı