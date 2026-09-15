Haberler

BARÜ, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği Toplantısı’nda yer aldı

BARÜ, Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği Toplantısı’nda yer aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliğinin (BKÜB) toplantısına katıldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliğinin (BKÜB) toplantısına katıldı.

Batı Karadeniz Üniversiteleri Birliği (BKÜB) tarafından bölge üniversiteleri arasındaki akademik ve kurumsal ilişkilerin geliştirilmesine yönelik rektörler toplantısı düzenlendi. Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Bartın Üniversitesi (BARÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Karaismailoğlu katıldı. Kartepe Park Otel'de yapılan toplantıda TÜBİTAK projeleri, eğitim faaliyetleri ve ortak çalışmaların geliştirilmesine ilişkin konular ele alındı.

Görüşmede üniversitelerin proje geliştirme ve başvuru kapasitelerinin artırılması, akademisyenlere yönelik eğitim ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesi ile ortak TÜBİTAK projeleri yürütmeye yönelik iş birliği imkanları değerlendirildi. Bölge üniversitelerinin proje deneyimlerinin paylaşılması, ortak etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve mevcut birikimin yeni çalışmalara aktarılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca Rektör Akkaya, BARÜ'nün TÜBİTAK destekleriyle yürütülen 100'ü aşkın projesi bulunduğunu ve son bir yıl içerisinde 26 yeni proje desteği aldığını anlattı.

Toplantıya Rektör Akkaya ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Boz, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi önceki Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Yalova Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ümmühan Avcı, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Prof. Dr. Elif Öğüt, Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik ile Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Eren katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gıda tedarik firmalarına operasyon! 41 dağıtıcı şirketin 41 yöneticisine gözaltı

22 ilde dev operasyon! 41 gıda şirketinin yöneticilerine gözaltı
Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü

Raci Şaşmaz'dan bomba Osman Sınav itirafı! Yılların gizemi çözüldü
Görenler 'yok artık' diyor! 1 litre suyu 380 liraya satıyorlar

Vatandaş isyanda! Bu soygun düzenine dur diyen yok mu?

Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu! İşte annenin ifadesinin ayrıntıları

Büşra bebeğin öldürüldüğü gece yaşananlar kan dondurdu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından Aziz Yıldırım'a istifa çağrısı

Maç bitti olanlar oldu!
Bu ülkenin futbolunda kaos bitmiyor! Şikeyi gözyaşlarıyla anlattı

Yapılan şikeyi gözyaşlarıyla anlattı: En az 3 gol ye, yoksa...
Biyonik kulağı 3 yıl sonra takılan Ayşegül yeniden duymaya başladı

3 yıldır duyamayan Ayşegül'e mutlu son! İşte yaşanan an
'Türkistan'dan Anadolu'ya Medeniyet Köprüsü: Ahilik' kitabının tanıtımı yapıldı

Türkistan'dan Anadolu'ya uzanan Ahilik mirası kitap oldu
Beşiktaş’ta 5 kişinin yaralandığı İETT kazasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'taki İETT faciasının araç içi görüntüleri ortaya çıktı!

Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü

Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize'de görüştü
Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda liderleri: Merkezi yönetim devri bitiyor

Birleşik Krallık'ta tarihi çıkış! 3 liderden ayrılık mesajı