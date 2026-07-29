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Bartın Üniversitesini geliştirme projeleri eğerlendirildi

Bartın Üniversitesini geliştirme projeleri eğerlendirildi
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Bartın Üniversitesini Geliştirme ve Destekleme Vakfı tarafından hayata geçirilmesi planlanan proje ve iş birlikleri, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz’ın katılımıyla düzenlenen toplantıda ele alındı.

Bartın Üniversitesini Geliştirme ve Destekleme Vakfı tarafından hayata geçirilmesi planlanan proje ve iş birlikleri, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda ele alındı.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) eğitim, araştırma ve uygulama imkanlarının geliştirilmesine destek olmak amacıyla kurulan Bartın Üniversitesini Geliştirme ve Destekleme Vakfının Mütevelli Heyeti toplantısı gerçekleştirildi. Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, BARÜ Rektörü Vakıf Mütevelli Heyeti Üyesi Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile Mütevelli Heyeti Başkanı Muhammet Aksoy'un katılımıyla Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen toplantıda, vakfın kurumsal yapısını güçlendirmeye yönelik hayata geçirilmesi planlanan projeler değerlendirildi.

Mütevelli Heyeti Üyesi Cihat Çakır, Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Ömer Baykal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cengiz Karaismailoğlu, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Özkan Avcı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Şahin Baş'ın da yer aldığı toplantıda üniversite ile şehir arasındaki iş birliğini artıracak çalışmalar, başta burs destekleri olmak üzere öğrencilere sunulacak katkıların geliştirilmesine yönelik hedefler ele alındı. Ayrıca BAKKA başta olmak üzere iş birliği yapılabilecek kurum ve kuruluşlar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantının ardından heyet, Kutlubey Yerleşkesi'nde yapımı devam eden Milli Teknoloji Atölyesi ile hayvan yaşam merkezinde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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