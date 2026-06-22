BARÜ URAP Dünya Sıralaması'nda 128 basamak birden yükseldi

Bartın Üniversitesi (BARÜ) URAP 2025-2026 Dünya Üniversite Sıralaması'nda 128 basamak yükselişiyle 1.869'uncu sıraya yerleşerek en iyi konumuna ulaştı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren uluslararası sıralama kuruluşu URAP (University Ranking by Academic Performance) tarafından 2025-2026 Dünya Üniversite Sıralaması açıklandı. Dünya genelinde 3 bin yükseköğretim kurumunun değerlendirildiği sıralamada Bartın Üniversitesi (BARÜ) bu yıl önemli bir başarıya imza atarak 128 basamak birden yükseldi. Araştırma kapasitesini ve akademik performansını artırmayı sürdüren BARÜ, 1.869'uncu sıraya yerleşerek URAP Dünya Sıralaması'ndaki en iyi derecesini elde etti.

BARÜ, bir önceki yıla göre 128 basamak yükseldi

Güvenilir bilgi kaynaklarından toplanan objektif verilere dayanılarak oluşturulan sıralamada bilimsel yayınlar, atıf sayıları ve akademik performans göstergeleri esas alındı. Hazırlanan listede BARÜ, 1.997'nci sıradan 128 basamak yükselerek dikkat çekici bir ilerleme kaydetti. İlk kez 2020-2021 döneminde URAP Dünya Sıralaması'na 2.484'üncü sıradan giren BARÜ, 2024-2025 döneminde 254, 2025-2026 döneminde 128 basamak yükselişiyle son 2 yılda 382 basamak yukarı çıktı.

BARÜ, Türkiye'de 51'inci sırada

URAP 2025-2026 Dünya Sıralaması'nda bu yıl Türkiye'den 129 üniversite değerlendirildi. BARÜ, Türkiye'den sıralamaya giren üniversiteler arasında 51'inci sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıla göre bu yıl 4 basamak ilerleyerek Türkiye'deki konumunu da güçlendirdi. BARÜ böylece Türkiye'den sıralamaya giren 78 üniversiteyi geride bıraktı.

"BARÜ'nün sürdürülebilir gelişimi uluslararası sıralamalara yansıyor"

BARÜ'nün gösterdiği gelişimin uluslararası sıralamalara yansıdığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, "Bilimsel yayın kalitesinin artırılması, araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesi yönünde önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bunun sonucunda Üniversitemizin URAP Dünya Sıralaması'nda bugüne kadarki en yüksek konumuna ulaşması büyük bir gurur kaynağıdır. Bilimsel üretkenliğimizi artırmayı, uluslararası görünürlüğümüzü güçlendirmeyi ve ülkemizin yükseköğretim alanındaki başarılarına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Bu önemli başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

URAP Dünya Sıralaması

URAP Dünya Sıralaması; makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, toplam yayın etkisi, toplam atıf etkisi ve uluslararası iş birliği göstergeleri dikkate alınarak hazırlanıyor. Sıralamada kullanılan bibliyometrik veriler, Web of Science veri tabanı üzerine kurulu InCites ara yüzünden elde ediliyor. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı