Bandırma Halk Eğitimi Merkezi’nde yeni eğitim dönemi çalışmaları hız kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yürütülen yaygın eğitim faaliyetleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte hız kazandı. Merkezde düzenlenen kursların yanı sıra kurumların talepleri doğrultusunda farklı alanlarda da eğitimler gerçekleştiriliyor.

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi'nde dikiş nakış, resim, emlak danışmanlığı, İngilizce, hijyen, iş güvenliği, ilk yardım ve moda tasarım teknolojileri alanlarında kurslar düzenleniyor. Ayrıca atık malzemelerden sepet yapımı, özel eğitim ihtiyacı bulunan bireylere yönelik ahşap yakma, ahşap boyama ve takı tasarımı eğitimleri de faaliyetler arasında yer alıyor.

Merkezde servis şoförleri eğitimi ve yardımcı personel eğitimi gibi mesleki gelişime yönelik kurslar da gerçekleştiriliyor.

-Kurumların taleplerine göre sahada eğitim

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi, kendi binasında düzenlediği kursların yanı sıra farklı kurumların talepleri doğrultusunda da eğitim faaliyetleri yürütüyor. Bu kapsamda ceza infaz kurumları, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, öğrenci yurtları ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi gibi kurumlarda çeşitli kurs ve eğitim çalışmaları gerçekleştiriliyor.

-Özdemir: "Yaygın eğitimin ulaşılabilirliğini artırmayı hedefliyoruz"

Bandırma Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Özdemir, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte kurs faaliyetlerinin daha aktif şekilde sürdürülmesinin hedeflendiğini belirterek, "Halk Eğitimi Merkezi olarak vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın talepleri doğrultusunda farklı alanlarda eğitim faaliyetleri yürütüyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında da mesleki, sosyal ve kültürel alanlarda kurslarımızı sürdürerek yaygın eğitimin daha geniş kesimlere ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

Özdemir, kurumların ihtiyaçlarına yönelik sahada gerçekleştirilen eğitim çalışmalarının da devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı