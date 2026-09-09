Bandırma’da ikili eğitim dönemi sona erdi

2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde Bandırma'da okul hazırlıkları tamamlandı. Birinci sınıf, ortaokul ve anaokulu öğrencileri uyum haftası kapsamında 7 Eylül itibarıyla okullarda eğitimlerine başlarken, ilçede ikili eğitim uygulamasının da tamamen sona erdiği bildirildi.

2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül Pazartesi günü tüm okullarda başlaması öncesinde Bandırma'daki hazırlıklar tamamlandı. Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde yürütülen çalışmalar ve ilçedeki eğitim yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Uyum haftası kapsamında birinci sınıf, ortaokul ve anaokulu öğrencileri 7 Eylül itibarıyla okullarda eğitimlerine başladı. Bandırma'da yaklaşık 1850 birinci sınıf öğrencisi, 1900 ortaokul öğrencisi ve 1000 anaokulu öğrencisi uyum haftası programına katılıyor.

İlkokul ve anaokullarında uyum sürecinin öğrencilerin okula alışmalarını kolaylaştıracak şekilde yürütüldüğünü belirten Aslan, bu süreçte okulun bölümlerinin tanıtıldığını, öğrencilerin öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışarak okula uyum sağlamalarının amaçlandığını ifade etti.

Ortaokullarda uyum programının 3 gün sürdüğünü belirten Aslan, velilerin de bu sürece öğrencileriyle birlikte katılabileceğini söyledi. Aslan, velilerden uyum haftası boyunca çocuklarıyla birlikte okullara gelerek sürece destek olmalarını istedi.

Çalışan ve memur velilerin de çocuklarının uyum sürecine eşlik edebilmeleri için kurumlarına başvurarak idari izin talebinde bulunabilecekleri belirtildi. Bandırma'da örgün eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin tamamının 14 Eylül itibarıyla ders başı yapacağını belirten Mutlu Aslan, resmi ve özel okullarda görev yapan yaklaşık 2 bin 300 öğretmenin de yeni eğitim öğretim yılında görevlerine başlayacağını ifade etti.

-Bandırma'da ikili eğitim tamamen sona erdi

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Bandırma adına önemli gelişmelerden birinin de ikili eğitim uygulamasının tamamen sona ermesi olduğu belirtildi. Bandırma'da geçmiş yıllarda çok sayıda okulda ikili eğitim yapıldığını hatırlatan Aslan, yaklaşık 15 yıl önce ilçede 22 okulun ikili eğitim uyguladığını, bugün ise bu uygulamanın tamamen sona erdiğini söyledi. Aslan, okullarda gerçekleştirilen bakım, onarım, yeni yapı ve tadilat çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek, öğrencilerin okullara daha dengeli şekilde dağıtılması ve eğitim hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

-Kız Meslek Lisesi için yeni yatırım planı

Bandırma Sultan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mevcut binasının yerine geçici olarak Bandırma Anadolu Lisesi binasına taşındığını belirten Aslan, binanın büyük ve yaklaşık 50 sınıflık olduğunu ifade etti. Kız Meslek Lisesi öğrencilerinin burada tam gün eğitimlerine devam edeceğini belirten Aslan, okul için yatırım programına teklif sunulduğunu ve önümüzdeki süreçte konuyla ilgili gelişmeler beklediklerini söyledi.

Mevcut okul alanının tarihi niteliği nedeniyle yeni okul binasının aynı alana yapılıp yapılmayacağı konusunda alternatiflerin değerlendirildiğini belirten Aslan, okul yatırımları için alternatif arsaların hazır olduğunu ve herhangi bir arsa sıkıntısı bulunmadığını ifade etti.

-Aslan "Bandırma'da bir daha ikili eğitime geçmeyeceğiz"

Bandırma'daki eğitim altyapısının önemli ölçüde yenilendiğini vurgulayan Mutlu Aslan, deprem riskine karşı okullarda yürütülen çalışmaların da tamamlandığını belirterek, "Bandırma'da ikili eğitim şu anda sona ermiş bulunuyor. İnşallah bir daha da ikili eğitime geçmeyeceğiz." dedi. Aslan ayrıca Bandırma'da görev yaptığı dönemde Haydarçavuş Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yeni binalarının yapılmasına katkı sunmaktan dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Bandırma'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının tüm kademelerde 14 Eylül Pazartesi günü başlamasıyla birlikte ilçedeki öğrenciler ve öğretmenler yeni eğitim dönemine başlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı