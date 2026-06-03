Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Burhaniye'de Okulları Ziyaret Etti

Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal okulları ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni tarafından karşılanan Kal, okullarda öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özcan Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Şube Müdürleri Mehmet Bilgiç ve Mustafa Gümüş ile birlikte Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut Ortaokulu, Burhaniye Bilim ve Sanat Merkezi, Celal Toraman Anadolu Lisesi,2026-2027 Eğitim-Öğretim yılına hazırlanan Zeytin Çiçeği Özel Eğitim Anaokulu, Şehit Ahmet Çelik Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ziyaretler kapsamında öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü, eğitim-öğretim faaliyetleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen müdür, eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Müdür Kal, ayrıca okullarda yürütülen çalışmalar hakkında incelemelerde bulunarak idareci ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı